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Lice’de 2 PKK’lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da terör örgüt PKK’nın şehir yapılmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere silah temin eden 2 terör örgütü üyesi yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Lice’de 2 PKK’lı terörist yakalandı

Diyarbakır’da terör örgüt PKK’nın şehir yapılmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere silah temin eden 2 terör örgütü üyesi yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Yakalanan teröristler yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Diyarbakır Valililiğince yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları PKK/KCK terör örgütü adına şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edilen Doktor kod adlı C.T. ve Ferit kod adlı F.A. isimli teröristlerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ilinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda; Doktor C.T. ve F.A. isimli teröristler yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan tutuklanmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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