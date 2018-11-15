"Liceli çocukların geleceğine yatırım yapıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının oluştuğu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devletin eğitimde sağladığı imkanlar ve verilen desteklerle çocuklar artık geleceğe daha umutlu hazırlanıyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı Lice'de, tüm kurumlar halka daha iyi hizmet sunma amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde. İlçede eğitim kalitesinin artırılması için özellikle Kaymakamlık ve Belediye çalışmalar yürütüyor. Okulların fiziki altyapısının güçlendirildiği Lice'de öğrencilere de giyim ve kırtasiye desteği sağlanıyor.

İlçede 50 bin lira bütçeyle okullar, 132 bin bütçeyle de "Ana sınıflarımız yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor" projesi kapsamında anaokullarının onarımı gerçekleştirildi.

50 yataklı öğretmenevi, 24 derslikli çok programlı lise ve 4 lojman projesinin hayata geçirileceği Lice'de, görevlendirme yapılan belediye üniversiteye hazırlanan çocuklara 61 bin 345 bin liralık kitap, 62 bin 640 liralık kırtasiye, 141 bin 486 liralık spor malzemesi desteği sundu.