"Liceli çocukların geleceğine yatırım yapıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının oluştuğu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devletin eğitimde sağladığı imkanlar ve verilen desteklerle çocuklar artık geleceğe daha umutlu hazırlanıyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı Lice'de, tüm kurumlar halka daha iyi hizmet sunma amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde. İlçede eğitim kalitesinin artırılması için özellikle Kaymakamlık ve Belediye çalışmalar yürütüyor. Okulların fiziki altyapısının güçlendirildiği Lice'de öğrencilere de giyim ve kırtasiye desteği sağlanıyor.
İlçede 50 bin lira bütçeyle okullar, 132 bin bütçeyle de "Ana sınıflarımız yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor" projesi kapsamında anaokullarının onarımı gerçekleştirildi.
50 yataklı öğretmenevi, 24 derslikli çok programlı lise ve 4 lojman projesinin hayata geçirileceği Lice'de, görevlendirme yapılan belediye üniversiteye hazırlanan çocuklara 61 bin 345 bin liralık kitap, 62 bin 640 liralık kırtasiye, 141 bin 486 liralık spor malzemesi desteği sundu.
Lice Belediyesi Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulkadir Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liceli çocukları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını belirterek eğitime çok önem verdiklerini dile getirdi. Çelik, ilçede 21 okulda 5 bin 500 öğrenci bulunduğunu aktardı. Okulların altyapı çalışmalarını tamamladıklarının anlatan Çelik, şöyle konuştu:
"İlçemizde, belediye, kaymakamlık ve devlet olarak bir seferberlik halindeyiz. Çocuklarımızı gelecek yıllara daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları veriyoruz. Öğrencilerimizin sınavlara güzel bir şekilde hazırlanması için çok güzel olanaklar sağlıyoruz. İlçemizde taşımalı eğitim alan bütün öğrencilerimize öğlen sıcak yemek veriyoruz."
Lice'de bütün okullarda tekli eğitim sistemini uyguladıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:
"İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman kaybettirmeyen bir yatırımdır. Bunun için Liceli çocukların geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu çocuklar bizim ülkemizin geleceği. Çocuklarımızı vatanına, milletine, örfüne adetine, kültürüne bağlı, anne babasına hayırlı bir evlat olarak yetiştirirsek geleceğimizi kurtaracağımıza inanıyorum. Bütün gayretimiz ve çabamız bunun içindir. İnşallah çocuklarımızı geleceği donanımlı bir şekilde hazırlayacağız. Çocuklarımız bu ülkede kaymakam, hakim, savcı, mimar, mühendis olacaklar. Ülkemizin geleceğini inşallah bu çocuklarımız yön verecek."
Eğitime verdikleri desteklerden sonra üniversiteyi kazanan öğrenci sayısında artış olduğunu, bu sayıyı daha da yükseltmek istediklerine dikkati çeken Çelik, "Liceli çocuklarımız geleceğe güvenle hazırlanıyor. Azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edersek çocuklarımız da üniversite okuma ve gelecek isteği olduğu zaman hep beraber çocuklarımızı geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlayacağız." şeklinde konuştu.
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