lifebox 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı

Yıl boyunca lifebox’a fotoğraf, video, müzik gibi farklı türde 6,3 milyar dosya yüklendi. Bu dosyaların sunucularda kapladığı yer ise 12 PB’ı geçti. Bu sayı, 18 milyon 432 bin CD içeriğine ya da 120 bin saatlik TV programına karşılık geliyor.

lifebox’ın en sevilen özelliklerinden biri olan PhotoPick bu yıl 1,4 milyon kez, çektiği fotoğraflar arasında kararsız kalan kullanıcıların en iyi fotoğrafı seçmelerini sağladı. Bu yıl lifebox’ta 2,6 milyon kullanıcı, rehberini yedekleyerek herhangi bir kaybolma durumuna karşı önlemini aldı.

Tüm sunucuları Türkiye’de bulunan lifebox, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” düşüncesinden yola çıkarak kullanıcılarının bilgilerini ülke sınırlarındaki sunucularda güvenle saklıyor. Kullanıcılarının hesaplarındaki bilgileri özenle saklayan lifebox, 2019’da güvenlik önlemlerini bir kat daha artırarak giriş işlemlerinde e-mail doğrulama ve iki adımlı kimlik doğrulama özelliklerini getirdi.

Böylece kullanıcılara lifebox’a girdikleri e-mail adres bilgilerini doğrulamaları gerektiğine dair bir bilgilendirme gidiyor ve böylece o hesaba yanlış bir e-mail tanımlama gibi karışıklıkların önüne geçilmiş oluyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde ise uygulamaya giriş işlemlerine bir güvenlik katmanı daha eklenmiş oluyor.

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