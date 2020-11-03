Liman gezintisine çıkan deniz kaplumbağası

Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Limanı ve çevresinde onlarca deniz kaplumbağası yaşıyor. Kaplumbağalar zaman zaman Kekova turuna çıkan turist gruplarına sürprizler yaşatıyor. Yatların çevresinde ve arasında gezen kaplumbağalar, turistlerin ilgisini çekiyor. Hemen telefonlarına sarılan yerli ve yabancı turistler, deniz kaplumbağalarının gösterisini kayda alıyor.

Bugünlerde ise deniz kaplumbağaları farklı bir güzellik sunuyor ve azalan deniz trafiği ile beraber denizde yüzmenin, yatlar arasında gezmenin tadını çıkarıyor. Bu kaplumbağalardan biri Çayağzı Limanı'nın pırıl pırıl suyunda gezip, balıklarla yüzerken yat sahiplerinin cep telefonu kameralarına yakalandı. Farklı bir güzellik oluşturan deniz kaplumbağası yatçıların verdiği yiyeceği yiyerek, denizin de tadını çıkardı.

Yat kaptanı Ahmet Kocabaş, "Caretta carettalar Çayağzı Limanı'nın simgesi haline geldi. Çayağzı turizmine büyük renk getirdiler. Turist grupları için onları izlemek, kayda almak büyük bir farkındalık. Çoğu ilk kez caretta görüyor" dedi.

DHA



