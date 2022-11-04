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Limon kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan meyveler ve bitkiler insan sağlığı için çok fazla fayda taşır. Tıpta ilaç yapımında kullanılmalarının yanı sıra çeşitli şekillerde hazırlanarak tüketime uygun hâle gelirler. Bilinçli olarak kullan bitki ve meyvelerden yapılan çaylar da birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olur. Limon kabuğu çayı da özellikle kemiklere iyi gelen, bünyeyi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Evde kolaylıkla hazırlanabilen limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır?

Limon kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Limon kabuğu çayı neye iyi gelir?
  • Limon kabuğu çayı nasıl demlenir?
  • Limon kabuğu çayı zayıflatır mı?
  • Limon kabuğu çayı adet söktürür mü?

Limon bol miktarda C vitamini barındırır. Kabuğunda da kalsiyum ve C vitamini vardır. Bu özellikleri sayesinde insan bedenine birçok faydası olur. Diş etlerini güçlendirmede, kemikleri güçlendirmede bağırsak hareketlerini düzenlemede destekleyici etkileri bulunur. Limon son derece faydalı bir besin olsa da özellikle mide hastalıkları, reflü, gastrit gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler için rahatsız edici etkilerinin bulunduğu da bilinir. Limon kabuğu çayı ne işe yarar?

Limon kabuğu çayı neye iyi gelir?

Kalp sağlığına, bağışıklık güçlendirmeye, sindirim sistemini düzenlemeye faydalı olduğu özellikleri vardır. Günümüzde yapılan çalışmalar sayesinde limon suyunda bulunan antioksidanın limon kabuğunda da olduğu kanıtlanmıştır. Limon kabuğu güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Limon kabuğunda bulunan vitamin, lif, mineral ve esansiyel yağlar çoğu hastalığa karşı korur. Fakat tansiyon rahatsızlığı, kalsiyum eksikliği, böbrek taşı gibi rahatsızlıklar varsa doktora danışmadan tüketilmemesi önerilir. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen limon kabuğu çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kılcal damarları güçlendirici etkisi vardır.
  • Cildi korur. Kırışıklıkları, lekeleri, sivilceleri, siyah nokta ve benzeri durumları yok etme etkisi olduğu bilinir.
  • Kan dolaşımını sağlar ve iyileştirir.
  • Diyabet hastalıklarında kalp krizi olasılıklarında vücuda direnç sağlar.
  • Kulak enfeksiyonu durumlarında etkili olduğu bilinir.
  • Stres önleyici ve sakinleştirici etkisi vardır.
  • Damar sıkıntılarını gidermeye yardımcı olur.
  • Hücre hasarını ve DNA hasarını engeller.
  • Damar hastalıklarından şikayetçi olan kişiler için pıhtılaşma olasılıklarını ortadan kaldırır.

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Limon kabuğu çayı nasıl demlenir?

Limon kabukları kaynamış olan suya eklenerek demlenir. Diğer birçok bitki çayının hazırlanışından biraz daha farklıdır çünkü kaynamış olan su içinde bekletilerek demlendikten sonra en fazla 20 dakika boyunca su ile birlikte de kaynatılır. Limon kabuğu çayı tarifi için malzemeler:

  • İki adet limon
  • Bir litre temiz içme suyu
  • Arzuya göre bal

Limon kabuğu çayı nasıl yapılır?

Malzemeleri temin ettikten sonra limon kabuğu hazırlamak için şu adımlar takip edilmelidir:

  • Bir litre temiz içme suyu kaynatılır.
  • İki adet limon iyice yıkanır ve kabukları soyulur.
  • Yıkanan limon kabukları kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.
  • Ocağın altı kapanmadan kaynatmaya devam edilir.
  • Limon kabukları suyun içindeyken 20 dakika boyunca kaynamaya bırakılır.
  • Hazırlanmış olan çay süzülür ve 5-10 dakika demlenmesi için bırakılır.
  • Demlenen limon çayı cam bir şişeye boşaltılır ve ışık görmeyen bir odada bir süre bekletilir.
  • İçileceği zaman ekşi tadı kırmak için bal eklenebilir.

Hazırlanan ve bir süzgeç yardımı ile süzülen çay en fazla iki günde bir tüketilmelidir. Her gün 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır. Ancak herhangi bir alerjik durum varsa mide hassasiyeti söz konusu ise tüketilmemesi gerekebilir.

Limon kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıdanın direkt olarak zayıflatıcı etki barındırmaz ancak bazı faydaları sayesinde kilo vermek isteyen kişilere yardımcı olur. Limon kabuğu çayının da direkt olarak zayıflatıcı bir etkisi yoktur ancak yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenlemesi ve ödem attırması sayesinde zayıflamada yardımcı olur.

Limon kabuğu çayı adet söktürür mü?

Bazı bitki çayları adet sökmeye ve adet düzenlemeye yardımcı olan özellikler barındırabilir. Ancak limon kabuğunun adet söktürmeye ya da adet ağrılarına iyi gelen bir özelliği yoktur.

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