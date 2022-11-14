Karışık bitki çayı faydaları nelerdir? Karışık bitki çayı nasıl yapılır?

Diyet dönemlerinde ve sağlıklı bir yaşam rutininde içeceklerin yeri oldukça önemlidir. Bitki çayları en sağlıklı içecek alternatifleri arasında yerini alır. Düşük kalorili olması ve pek çok faydasının bulunması ile karışık bitki çayı her mevsim sıkça tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Karışık bitki çayı farklı alternatifleri bulunabilen bir çaydır. Paket olarak satışa sunulan karışık bitki çayları çeşitli karışımları içeriyor olabilir. Karışık bitki çayı tarifi içinde genellikle ıhlamur, papatya, kuşburnu, zencefil, limon, portakal ve gül karışık bitki çaylarında bulunan bitkilerdir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden ödem atmaya pek çok faydası bulunan karışık bitki çayı her mevsim tüketime uygundur.
Bitki çayları her yaştan kişi için sağlıklı ve faydalı içeceklerdir. Lezzet açısından da zengin seçenekleri bulunan karışık bitki çayı ne işe yarar sıralamak gerekirse;
Her bitkinin kendine has özelliği bulunur. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında bitki çayları hastalıklara karşı oldukça etkili önlemler arasında yer alır. Karışık bitki çayında bir araya gelince oldukça faydalı olan pek çok bitki, baharat ve narenciye bulunur. Karışık bitki çayı evde hazırlanırken araştırma yapılmalıdır. Bazı bitkiler bir araya gelince toksik özellikler oluşturabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Karışık bitki çayı faydaları;
Karışık bitki çayı günlük kullanıma uygundur. Günde 2 bardak kadar içilebilir. Düzenli olarak içildiğinde etkisini tam olarak gösterecektir. Hazır olarak satılan karışık bitki çayları poşet çay olarak ya da demleme olarak tercih edilebilir. Özellikle kış aylarında boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı gibi şikayetler için karışık bitki çayına bal eklenerek sıcak bir şekilde tüketilebilir.
Karışık bitki çayı düzenli kullanımda kasıklardaki sancıyı azaltmaya ve adet dönemlerini düzene sokmaya yardımcı olur.
Bu çay ile ilgi en çok merak edilen konular arasında yer alır. Özellikle karışık bitki çaylarına eklenen tarçın midede tokluk hissi oluşturarak fazla yemek yemeyi önlemeye yardımcı olur.
Karışık bitki çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Paket halinde karışık bitki çayları aktarlarda satılır. Aynı zamanda ihtiyaca yönelik karışık bitki çayları evde hazırlanabilir. Kış aylarında lezzetli ve sağlıklı bir karışık bitki çayı için ıhlamur, hibiskus, kuşburnu, tarçın ve zencefilden oluşan bir karışık bitki çayı hazırlanabilir. Ödem atmak ya da sakinleşmek için karışıma papatya, melisa, yeşil çay gibi eklemeler yapılabilir. Karışık bitki çayı nasıl demlenir:
İsteğe bağlı olarak bitki çayına bal eklenebilir. 15 dakikadan fazla demlenmesi çayı acılaştıracağından önerilmez. Beklemiş bitki çayları bakteri üretebileceğinden dolayı içilmemelidir. Günlük olarak taze şekilde hazırlanması en sağlıklı sonucu almak için idealdir. Kronik bir rahatsızlık ve hamilelik gibi durumlarda bitki çayları doktora danışılarak tüketilmelidir. Aynı zamanda alerjisi bulunan kişiler çayların içeriklerine dikkat etmelidir.