Karışık bitki çayı faydaları nelerdir? Karışık bitki çayı nasıl yapılır?

Diyet dönemlerinde ve sağlıklı bir yaşam rutininde içeceklerin yeri oldukça önemlidir. Bitki çayları en sağlıklı içecek alternatifleri arasında yerini alır. Düşük kalorili olması ve pek çok faydasının bulunması ile karışık bitki çayı her mevsim sıkça tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Karışık bitki çayı farklı alternatifleri bulunabilen bir çaydır. Paket olarak satışa sunulan karışık bitki çayları çeşitli karışımları içeriyor olabilir. Karışık bitki çayı tarifi içinde genellikle ıhlamur, papatya, kuşburnu, zencefil, limon, portakal ve gül karışık bitki çaylarında bulunan bitkilerdir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden ödem atmaya pek çok faydası bulunan karışık bitki çayı her mevsim tüketime uygundur.

Karışık Bitki Çayı Neye İyi Gelir?

Bitki çayları her yaştan kişi için sağlıklı ve faydalı içeceklerdir. Lezzet açısından da zengin seçenekleri bulunan karışık bitki çayı ne işe yarar sıralamak gerekirse;

Ödem atmak için,

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ve

Sakinleşmek için tercih edilebilir.

Her bitkinin kendine has özelliği bulunur. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında bitki çayları hastalıklara karşı oldukça etkili önlemler arasında yer alır. Karışık bitki çayında bir araya gelince oldukça faydalı olan pek çok bitki, baharat ve narenciye bulunur. Karışık bitki çayı evde hazırlanırken araştırma yapılmalıdır. Bazı bitkiler bir araya gelince toksik özellikler oluşturabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Karışık bitki çayı faydaları;

Karışık bitki çayı yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar hücre yenilenmesinden ödem atmaya kadar pek çok faydası vardır.

İdrar yolları enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olur.

Karışık bitki çayı ödem atmaya yardımcı olur. Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı içeriğe sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırdığı bilinir.

İçerdiği pek çok faydalı bileşen ile kış çayı sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı olur.

Mide sorunları, gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında vücudu rahatlatmaya yardımcı olur.

Pek çok içeriğin bir arada bulunduğu karışık bitki çayları vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Vücudun ihtiyaç duyduğu takviyeyi almayı sağlar.

Düzenli olarak içildiğinde enfeksiyonlara karşı savaşır ve yeni enfeksiyon oluşumunu engeller.

Gün içinde içilen karışık bitki çayı vücuda enerji sağlar.

Kan akışını düzenleyerek kan şekerindeki ani değişimleri azaltmaya yardımcı olur.

Cildin yenilenme hızını artırarak leke ve sivilcelerin iyileşmesine destek olur.

Karışık bitki çayı günlük kullanıma uygundur. Günde 2 bardak kadar içilebilir. Düzenli olarak içildiğinde etkisini tam olarak gösterecektir. Hazır olarak satılan karışık bitki çayları poşet çay olarak ya da demleme olarak tercih edilebilir. Özellikle kış aylarında boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı gibi şikayetler için karışık bitki çayına bal eklenerek sıcak bir şekilde tüketilebilir.

Karışık Bitki Çayı Adet Söktürür mü?

Karışık bitki çayı düzenli kullanımda kasıklardaki sancıyı azaltmaya ve adet dönemlerini düzene sokmaya yardımcı olur.

Karışık Bitki Çayı Zayıflatır mı?

Bu çay ile ilgi en çok merak edilen konular arasında yer alır. Özellikle karışık bitki çaylarına eklenen tarçın midede tokluk hissi oluşturarak fazla yemek yemeyi önlemeye yardımcı olur.

Karışık Bitki Çayı Nasıl Yapılır?

Karışık bitki çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Paket halinde karışık bitki çayları aktarlarda satılır. Aynı zamanda ihtiyaca yönelik karışık bitki çayları evde hazırlanabilir. Kış aylarında lezzetli ve sağlıklı bir karışık bitki çayı için ıhlamur, hibiskus, kuşburnu, tarçın ve zencefilden oluşan bir karışık bitki çayı hazırlanabilir. Ödem atmak ya da sakinleşmek için karışıma papatya, melisa, yeşil çay gibi eklemeler yapılabilir. Karışık bitki çayı nasıl demlenir:

Karışık bitki çayı demlikte ya da french press ile demlenebilir.

Kaynamış suya karışımdan bir miktar eklenerek 10 dakika demlenmesi beklenir.

Ardından süzülerek sıcak bir şekilde tüketilebilir.

İsteğe bağlı olarak bitki çayına bal eklenebilir. 15 dakikadan fazla demlenmesi çayı acılaştıracağından önerilmez. Beklemiş bitki çayları bakteri üretebileceğinden dolayı içilmemelidir. Günlük olarak taze şekilde hazırlanması en sağlıklı sonucu almak için idealdir. Kronik bir rahatsızlık ve hamilelik gibi durumlarda bitki çayları doktora danışılarak tüketilmelidir. Aynı zamanda alerjisi bulunan kişiler çayların içeriklerine dikkat etmelidir.



