Meyan kökü çayı faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Meyan kökü kahverengi dal parçasına benzeyen bir yapıya sahiptir. Tatlı bir lezzete sahip olan bitkinin kök kısımları suda bekletilerek şerbet yapılabilir ya da kaynatılarak çay olarak tüketilebilir. Lezzetinin yanı sıra özellikle mide sorunlarına iyi geldiği bilinen meyan kökü çayı tarifi oldukça kolaydır. Taze olarak ya da aktarlardan kurutulmuş olarak alınan kökler yıkanarak tüketime hazır hale getirilebilir.

Meyan Kökü Çayı Faydaları Nelerdir?

Pek çok hastalığa şifa olan meyan kökü çayı ne işe yarar sorusunun cevabı merak konusudur. Ülkemizde özellikle yaz aylarının ve ramazanın vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü topraktan aldığı mineraller ile insan vücuduna pek çok fayda sağlar. Doğru yapıldığında ağızda şekerli bir tat bırakan meyan kökü koyu kahverengi bir renge sahiptir. Meyan kökü çayı neye iyi gelir:

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak kabızlığa iyi gelir.

Meyan kökü çayının eklem ağrılarına iyi geldiği bilinir.

Ödem atmaya yardımcı olur.

Mideye pek çok faydası bulunan meyan çayı mideyi koruyarak mukoza zarını tedavi etmeye yardımcı olur.

Meyan kökünün balgam söktürücü olduğu bilinir. Boğaz hastalıklarına, astıma ve ciğere iyi geldiği bilinir.

Karaciğerdeki toksinlerin nötrleşmesine yardımcı olarak karaciğer hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Meyan kökünün depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu bilinir.

Regl öncesi ağrıyı almaya ve gerginliği azaltmaya yardımcı olur.

Meyan kökü çayının aynı zamanda diş sağlığına da iyi geldiği bilinir.

Sıcak olarak tüketilen meyan kökü çayı boğaz ağrısını azaltmaya ve soğuk algınlığını geçirmeye yardımcı olur.

Meyan Kökü Çayı Adet Söktürür mü?

Meyan kökü çayının pek çok faydası olduğu bilinir. Toprağın altında yer alan kökler mineral açısından oldukça zengindir. Meyan kökü çayı adet öncesi gerginliği azaltmaya ve kasları gevşetmeye yardımcı olarak adet dönemlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Adet dönemine yaklaşıldığında haftada 1 ila 3 gün meyan kökü çayı içilebilir. Meyan kökü çayını lezzetlendirmek için bal ilavesi yapılarak aynı zamanda faydası da artırılabilir.

Meyan Kökü Çayı Zayıflatır mı?

Meyan kökü çayı bağırsakları çalıştırarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ödem söktürmeye de destek olur. Meyan kökü çayı zayıflamak için tercih edilebilecek çaylar arasında yer alır. Fakat bu çay sürekli olarak tüketildiğinde çeşitli yan etkiler meydana getirebilir. Aşırı tüketimi vücutta ödeme neden olabilir. Ödem daha kilolu ve şişkin göstereceğinden diyet dönemlerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ayrıca fazla tüketilmesi sıvı kaybına neden olacağından sınırlı bir tüketim yapılmalıdır. Her gün tüketmek yerine haftada birkaç gün meyan kökü çayı tüketimi yapılabilir.

Hamile ve emziren kişilerin meyan kökü çayı tüketmesi önerilmez. Şeker, kalp gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişiler de herhangi bir bitki çayını tüketmeden önce doktora danışmalıdır. Herhangi bir alerjik reaksiyonda meyan kökü çayının kullanımı bırakılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Meyan Kökü Çayı Nasıl Yapılır?

Meyan kökü toz halinde ve kök halinde aktarlarda satılır. Cezvede, çaydanlıkta ve çeşitli demleme aparatlarında meyan kökü çayı hazırlanabilir. Soğuk şekilde şerbet olarak da tüketilebilen meyan kökü çay olarak da içilebilir. Meyan kökü çayı nasıl demlenir;

Bir fincan için 1 çay kaşığı meyan kökü ölçüsü çay için yeterli olacaktır.

Sıcak suyun içerisine meyan kökünü ekleyerek 10 dakika demlenmesi beklenmelidir.

Meyan kökü çayının miktarı fazla olursa ya da çok bekletilirse tadı acılaşabilir. Bu sebepten demlenme süresi çok uzun tutulmamalıdır.

Bal ya da çay şekeri ile tatlandırılarak tüketilebilir. Yaz aylarında soğuk suda demleme yapılarak şerbet şeklinde tüketilmesi de mümkündür. Çayın süzülmesi sırasında ince telli süzgeç kullanılması meyan kökü çayının içinde yer alan küçük parçacıkların fincana gelmesini engelleyecektir. Böylelikle çayın acılaşması önleneceği gibi daha rahat bir içim sağlayacaktır.



