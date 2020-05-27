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Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Porselen gibi bir cilde sahip olmak herkesin en büyük isteklerinden biri. Binlerce kozmetik ürünün olması ve bizi cezbeden reklamlar hangi ürünleri kullanacağımız konusunda kararsızlık yaşamamıza neden olur. "Cildime hangi ürünleri uygulasam" sorusunun içinde debelenenler için bakım önerileri sunuyoruz.

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Dış faktörler ve genetik kodlamalar nedeniyle cildimizde zaman içerisinde problemler oluşmaya başlar. Sivilce, siyah nokta ya da gözeneklerin belirginleşmesi gibi sorunlar estetik açıdan sizleri rahatsız edecek görüntülerin oluşmasına neden olur. Bu sorunlardan şikayet edenler için mucizevi ikiliyi paylaşıyoruz; patates ve limon...

CİLDİNİZİ YENİLEMEK İÇİN PATATES VE LİMON ZAMANI

Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan patates ve limon ile cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak derecede bakım yapmak çok kolay! Kimyasal kozmetik ürünlerine bir son verip mutfağınızda bulunan tamamen doğal ürünlerle mermer gibi pürüzsüz ve canlı gözüken bir cilde kavuşmanız mümkün. Hadi, birlikte patates ve limonun gizemli dünyasını keşfedelim.

Patates ve limon antibakteriyel özelliğiyle akne ve sivilce problemlerinin çözülmesi için alternatif bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Doğal peeling görevini üstelenen bu harika ikili cildi ölü derilerden arındırır ve gözenekleri sıkılaştırır. Bu benzersiz malzemelerin hayrete düşürecek asıl etkisi ise; cilt renginin açılmasına yardımcı olması ve lekelerin üzerindeki yok edici etkisidir.

PATATES+YOĞURT+BAL+LİMON SUYU

Limon suyu ve patatesin doğal cilt beyazlatıcı olduğu bilinen bir detay. Ancak bu ikiliyi destekleyen ürünler ile doğal nem bombası bir maske yapabilirsiniz. Nem bombası maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 2 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu.

  • Patatesin kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde doğrayarak suda kaynatın.
  • Haşlanan patatesleri ezin.
  • Elde edilen bu macuna bal, yoğurt ve limonu ekleyerek iyice karıştırın.
  • Maskeyi yüzünüze uygulayarak 20 dakika boyunca bekletin.
  • Ardından ılık suyla durulayın.

PATATES+PİRİNÇ UNU+LİMON SUYU+BAL

Çillerinden ve cilt lekelerinden rahatsız olan mutfağa koşsun. İşte lekelerle savaşan maske için gerekli malzemeler; 1 adet orta boy patates, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal

  • Patatesleri çiğ bir şekilde rendeleyin.
  • Rendelenen patateslere pirinç unu, limon ve balı ekleyerek karıştırın.
  • Maskeyi lekelerin yoğunlukta olduğu yerlere sürün ve 20 dakika boyunca bekleyin.
  • Ilık suyla durulayın.

PATATES+LİMON SUYU+TATLI BADEM YAĞI

Göz altı morlukları ve siyah halkalardan kurtulmak için patates ve limon suyu somut çözümler üretiyor. Göz altı morlukları ve şişlik sorunundan kurtulmak için yapacağız maskede; 1 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı badem yağına ihtiyaç var.

  • Patatesi rendeleyin ve içerisine limon ile badem yağını ekleyin.
  • Koyu renkleri bölgelere bu karışımı sürerek bekletin.
  • Ardından soğuk suyla durulayın.
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