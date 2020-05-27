Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Dış faktörler ve genetik kodlamalar nedeniyle cildimizde zaman içerisinde problemler oluşmaya başlar. Sivilce, siyah nokta ya da gözeneklerin belirginleşmesi gibi sorunlar estetik açıdan sizleri rahatsız edecek görüntülerin oluşmasına neden olur. Bu sorunlardan şikayet edenler için mucizevi ikiliyi paylaşıyoruz; patates ve limon...

CİLDİNİZİ YENİLEMEK İÇİN PATATES VE LİMON ZAMANI

Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan patates ve limon ile cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak derecede bakım yapmak çok kolay! Kimyasal kozmetik ürünlerine bir son verip mutfağınızda bulunan tamamen doğal ürünlerle mermer gibi pürüzsüz ve canlı gözüken bir cilde kavuşmanız mümkün. Hadi, birlikte patates ve limonun gizemli dünyasını keşfedelim.

Patates ve limon antibakteriyel özelliğiyle akne ve sivilce problemlerinin çözülmesi için alternatif bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Doğal peeling görevini üstelenen bu harika ikili cildi ölü derilerden arındırır ve gözenekleri sıkılaştırır. Bu benzersiz malzemelerin hayrete düşürecek asıl etkisi ise; cilt renginin açılmasına yardımcı olması ve lekelerin üzerindeki yok edici etkisidir.