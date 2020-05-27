Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Dış faktörler ve genetik kodlamalar nedeniyle cildimizde zaman içerisinde problemler oluşmaya başlar. Sivilce, siyah nokta ya da gözeneklerin belirginleşmesi gibi sorunlar estetik açıdan sizleri rahatsız edecek görüntülerin oluşmasına neden olur. Bu sorunlardan şikayet edenler için mucizevi ikiliyi paylaşıyoruz; patates ve limon...
Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan patates ve limon ile cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak derecede bakım yapmak çok kolay! Kimyasal kozmetik ürünlerine bir son verip mutfağınızda bulunan tamamen doğal ürünlerle mermer gibi pürüzsüz ve canlı gözüken bir cilde kavuşmanız mümkün. Hadi, birlikte patates ve limonun gizemli dünyasını keşfedelim.
Patates ve limon antibakteriyel özelliğiyle akne ve sivilce problemlerinin çözülmesi için alternatif bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Doğal peeling görevini üstelenen bu harika ikili cildi ölü derilerden arındırır ve gözenekleri sıkılaştırır. Bu benzersiz malzemelerin hayrete düşürecek asıl etkisi ise; cilt renginin açılmasına yardımcı olması ve lekelerin üzerindeki yok edici etkisidir.
Limon suyu ve patatesin doğal cilt beyazlatıcı olduğu bilinen bir detay. Ancak bu ikiliyi destekleyen ürünler ile doğal nem bombası bir maske yapabilirsiniz. Nem bombası maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 2 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu.
Çillerinden ve cilt lekelerinden rahatsız olan mutfağa koşsun. İşte lekelerle savaşan maske için gerekli malzemeler; 1 adet orta boy patates, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal
Göz altı morlukları ve siyah halkalardan kurtulmak için patates ve limon suyu somut çözümler üretiyor. Göz altı morlukları ve şişlik sorunundan kurtulmak için yapacağız maskede; 1 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı badem yağına ihtiyaç var.
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