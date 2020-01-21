LinkedIn: İş dünyasında en fazla aranan teknik ve sosyal beceriler hangileri?

İş dünyasında en çok aranan beceriler teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Bunları önceden görüp hareke geçmek istihdam alanındaki şansın artmasını sağlayacaktır.

Zaman içinde çok yavaş değişen teknik olmayan, sosyal becerilerin tersine işletmelerin istediği teknik beceriler hızlı bir değişim gösterebiliyor.

İş dünyasındaki kişilerin kendi aralarında iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn bu konuda fikir edinmek için bakılacak yerlerden biri.

LinkedIn verilerine göre, geçen yıl en fazla talep gören teknik beceriler arasında bulut bilgi-işlem, yapay zeka ve analitik muhakeme başı çekiyordu.

Bu yıl da aynı beceriler listede yer alıyor, ama 2020'de en fazla talep görecek teknik beceriler arasında liste başına daha önce listeye hiç girmemiş olan blok zinciri (blockchain) teknolojisi ile ilgili beceriler geçti.

Blok zinciri nedir?

Blok zinciri (blockchain) bloklar adı verilen ve sürekli büyüyen bir kayıt sistemi olarak tarif edilebilir. Şifreleme (kriptografi) yoluyla bu bloklar güvenli hale getirilir ve birbirine bağlanır.