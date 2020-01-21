HABER
  4. LinkedIn: İş dünyasında en fazla aranan teknik ve sosyal beceriler hangileri?

LinkedIn: İş dünyasında en fazla aranan teknik ve sosyal beceriler hangileri?

21.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

İş dünyasında en çok aranan beceriler teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn, 2020'de şirketlerin en fazla aradığı teknik ve sosyal becerilerin listesini derledi.

LinkedIn: İş dünyasında en fazla aranan teknik ve sosyal beceriler hangileri?

İş dünyasında en çok aranan beceriler teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Bunları önceden görüp hareke geçmek istihdam alanındaki şansın artmasını sağlayacaktır.

Zaman içinde çok yavaş değişen teknik olmayan, sosyal becerilerin tersine işletmelerin istediği teknik beceriler hızlı bir değişim gösterebiliyor.

İş dünyasındaki kişilerin kendi aralarında iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn bu konuda fikir edinmek için bakılacak yerlerden biri.

LinkedIn verilerine göre, geçen yıl en fazla talep gören teknik beceriler arasında bulut bilgi-işlem, yapay zeka ve analitik muhakeme başı çekiyordu.

Bu yıl da aynı beceriler listede yer alıyor, ama 2020'de en fazla talep görecek teknik beceriler arasında liste başına daha önce listeye hiç girmemiş olan blok zinciri (blockchain) teknolojisi ile ilgili beceriler geçti.

Blok zinciri

Blok zinciri nedir?

Blok zinciri (blockchain) bloklar adı verilen ve sürekli büyüyen bir kayıt sistemi olarak tarif edilebilir. Şifreleme (kriptografi) yoluyla bu bloklar güvenli hale getirilir ve birbirine bağlanır.

Dijital muhasebe defteri olarak da tanımlanabilecek bu teknoloji ilk olarak on yıl kadar önce kripto paralarla bağlantılı olarak gündeme gelmişti.

Bugün ise kullanım alanları finansal hizmetlerin yanı sıra, yasal hizmetler, enerji, sağlık, tarım ve perakende ticarete kadar genişlemiş durumda.

2020'de en fazla aranan teknik beceriler:

1. Blok zinciri (blockchain) yönetimi

2. Bulut bilgi-işlem (internette veri depolama ve yönetimi)

3. Analitik muhakeme (verilere dayalı karar alma)

4. Yapay zekâ

5. Kullanıcı deneyimi tasarımı (UX design)

6. İşletme analizi

7. Satış ortaklığı

8. Satış - pazarlama

9. Bilimsel bilgi-işlem

10. Video prodüksiyonu

teknoloji

Şirketler işe alacakları kişilerde teknik becerilerin yanı sıra belli sosyal becerilerin de olmasını istiyor.

LinkedIn'e göre şirketlerin 2020'de en çok önem vereceği sosyal beceriler şunlar:

1. Yaratıcılık

2. İkna etme gücü

3. İşbirliği - ortak çalışma

4. Değişime uyum sağlama

5. Duygusal zekâ

Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Çavuşoğlu, Davos’ta ‘Türkiye Evi’ni ziyaret ettiÇavuşoğlu, Davos’ta ‘Türkiye Evi’ni ziyaret etti
21 Ocak Amerikan Basınından Özetler21 Ocak Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

Senato Trump'ın azil yargılamasına başlıyor

Dünyada ikinci kez: Tüm patilere protez

Dünyada ikinci kez: Tüm patilere protez

Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Çin’deki salgında ölü sayısı 6’ya çıktı

Çin’deki salgında ölü sayısı 6’ya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.