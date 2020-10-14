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Lip lift nedir, nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kalıcı dolgun dudaklara sahip olmanın yollarını anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, lip lift ile ilgili bilgi vererek nasıl uygulandığını anlattı.

Lip lift nedir, nasıl yapılır?

Lip lift, "philtrum" olarak bilinen burun ile dudağın üst kısmı arasındaki boşluğu kısaltan, cerrahi bir prosedürdür. Prosedür, görünen pembe doku miktarını artırarak dudakların daha dolgun ve belirgin görünmesini sağlar. Dudaklarına hacim yerine boy eklemek isteyenler için iyi bir seçenektir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Dudak ile burun arasındaki boşluğu azaltmak isteyen yaş almış kişiler için dudak kaldırma iyi bir seçenek olabilir. Yaşla birlikte bu boşluk tipik olarak artar ve dudakların daha ince görünmesine neden olabilir.

Dolgulardan istedikleri görünümü elde etmemiş gençler veya dolgu maddelerinin dudaklarını doğal olmayan bir şekilde dolgun veya ördek gibi gösterdiğini fark ederlerse dudak kaldırmayı tercih edebilirler.

Lip lift kalıcı bir çözümdür, bu nedenle dolgu enjeksiyonun tekrarlanmasından yorulan kişiler için de uygun bir seçenektir.

NASIL UYGULANIR?

Ameliyattan önce ve sonra operasyona hazırlanmak için dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Ameliyattan 6 saat önce yemek yemeyin ve içmeyin. Sigara içmek anesteziyi etkileyebileceğinden, ameliyattan önceki ve sonraki haftalarda sigarayı bırakmanız gerekebilir. Anesteziye kötü etki edeceği için 48 saat öncesinden alkollü içecek içmeyin. 1 hafta öncesinden itibaren aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durun.

Dudak kaldırma ameliyatında çoğunlukla genel anestezi tercih edilir, ağrı çok yoğun değildir ancak cerrahın titiz çalışması için gerekli bir prosedürdür. Burun ve ağız arasındaki kısımdan küçük bir deri parçası alınır. Dikişler ise bir hafta içinde alınır.
İşlemden sonra 24 saat dinlenmeniz gerekir. Sonraki haftalarda yorucu egzersiz yapmaktan ve sigara içmekten kaçının. Yüz üstü uyumaktan veya ağzınızı çok fazla açmaktan kaçının. Küçük bir diş fırçası kullanın ve dikkatlice fırçalayın. Dudaklarınızı nemli tutun. Doktorun tavsiyelerine göre kesileri temizleyin.

Lip lift, üst dudağın daha büyük ve daha belirgin görünmesini sağlayan isteğe bağlı bir estetik ameliyattır. Dudak enjeksiyonlarının aksine dudak kaldırma kalıcı bir çözümdür.


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