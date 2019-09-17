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Liplift (Dudak Kaldırma) Nedir?

ozanseymen.sezen ozanseymen.sezen
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Herkes gibi siz de, daha dolgun ve güzel dudaklara sahip olmak istersiniz değil mi? Peki dudaklarda kalıcı dolgunluğu ve güzelliği yakalamak mümkün mü? KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, liplift (dudak kaldırma) konusuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Liplift (Dudak Kaldırma) Nedir?

Dudak kaldırma işlemi yani liplift, sağlıklı kişilerde lokal anestezi yöntemiyle, yani iğneyle uyuşturularak ya da “sedasyon” olarak adlandırılan hafif bir sakinleştirici eşliğinde uygulanabilir. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlemdir.

Uygulama sonrasında 1-2 saatlik gözlemin ardından hasta evine dönebilir. İşlem sırasında burun ile dudağının arasındaki ciltten, hemen burun altındaki kıvrımlara denk gelecek şekilde kesiler yapılır.

Hastanın istediği miktarda cilt alınır ve en az iz kalacak şekilde yeniden dikilir.

İşlem sonrasında dudakta 3-4 gün boyunca hafif bir şişlik ve gerginlik hissedilebilir. Bu süreçte yumuşak gıdalar ile beslenmek ve bu bölgeyi gerdirmemek iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır. 2 hafta boyunca gülerken ve konuşurken, bu bölgede hafif bir rahatsızlık oluşabilir fakat ciddi bir ağrı yaşanmaz. Dikişler 1 hafta kadar kısa bir sürede iyileşir. Ancak yaranın bulunduğu bölgedeki hafif kızarıklık, 1-2 ay kadar sonra tamamen yok olurken, yara belirgin olmayan bir izle düzelir.

Dudağı Yukarı Kaldırmayı Amaçlıyor

Bu yöntemle üst dudağınız daha kalın ve daha dolgun bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca diğer uygulamalara göre daha doğal bir sonuç verecektir. Adından da anlaşılacağı gibi bu işlem dudağı yukarıya doğru kaldırmayı amaçlar. Aynanın karşısına geçip, iki elinizin işaret parmaklarını burnunuzun altındaki cilde yerleştirin. Burun ve dudak arasındaki cildi yukarıya doğru kaldırın. Üst dudağınız yukarıya doğru döndü ve kalınlaştı değil mi? İşte liplift uygulaması ile temel amaç bu görünümü sağlamaktır.

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Peki Bu İşlem İçin Uygun Kişiler Kimler?

Genelde üst dudak cildinin yani burun ile dudak arasındaki mesafenin ideal bir uzunluğu vardır ki bu 11-15 mm arasındadır. Bu uzunluğu idealden daha fazla olan ve üst dudakları ince olan kişiler bu işlem için uygun kişilerdir. Bu bölge doğuştan itibaren uzun olabilir veya burun estetiği geçirmiş kişilerde, burun ucu havaya kalktığı için daha uzun görünmeye başlayabilir. Ayrıca yaşlandıkça her bölgede olduğu gibi, üst dudakta da sarkmalar görülebilir. Dudak kaldırma (liplift), bu gibi estetik sorunlarda iyi ve kalıcı bir çözümdür.

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Yenilenmeye İhtiyaç Duymuyor

Dudak kaldırma işlemini diğer dudak uygulamaları ile karşılaştırdığımız zaman çok sayıda avantaj sağladığını görüyoruz. Bu işlemle üst dudak cildi ideal ölçülere gelir, üst dudak doğal bir şekilde kalınlaşır ve yukarıya döner. Üst dişler normal duruşta ve gülümseme sırasında hoş bir şekilde daha görünür hale gelir. Ek olarak üst dudak cildindeki kırışıklıklar da azalır. Burada altının çizilmesi gereken detay bu değişimlerin tümünün kalıcı olmasıdır. Yani bu işlem sonrasında hasta, dolgu uygulamaları sonrasında yaptığı gibi 8-12 ayda bir işlem yenilemeye ihtiyaç duymaz.

Kimse, “Makyaj ya da dolgularla üst dudağımızı kalınlaştırıyoruz, o zaman bu işleme ne gerek var?” diye düşünmemeli. Çünkü dolgu, makyaj gibi yöntemler üst dudak cildi uzunluğunu azaltmazlar. Üstelik etkileri kalıcı değildir.

Dolgularla dudak kalınlaştırılırken dudak öne doğru itilir ve dozu doğru ayarlanmaz ise dudak çok fazla öne çıkarılarak ‘’ördek dudağı’’ dediğimiz doğal olmayan bir görünüme sahip olur. Ayrıca dudak dolguları nadirde olsa dokularda reaksiyon yaparak, nekroz dediğimiz doku kayıplarına yol açabilir. Tabii ki her yıl yaptırmanız gerektiğinden maliyeti de liplift işlemine göre daha yüksektir.

Sağlıklı ve güzellik dolu günler dilerim...

Saygılarımla…
KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
www.ozanseymensezen.com

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Anahtar Kelimeler:
Liplift Dudak Kaldırma

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