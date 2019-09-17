Liplift (Dudak Kaldırma) Nedir?

Dudak kaldırma işlemi yani liplift, sağlıklı kişilerde lokal anestezi yöntemiyle, yani iğneyle uyuşturularak ya da “sedasyon” olarak adlandırılan hafif bir sakinleştirici eşliğinde uygulanabilir. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlemdir. Uygulama sonrasında 1-2 saatlik gözlemin ardından hasta evine dönebilir. İşlem sırasında burun ile dudağının arasındaki ciltten, hemen burun altındaki kıvrımlara denk gelecek şekilde kesiler yapılır. Hastanın istediği miktarda cilt alınır ve en az iz kalacak şekilde yeniden dikilir. İşlem sonrasında dudakta 3-4 gün boyunca hafif bir şişlik ve gerginlik hissedilebilir. Bu süreçte yumuşak gıdalar ile beslenmek ve bu bölgeyi gerdirmemek iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır. 2 hafta boyunca gülerken ve konuşurken, bu bölgede hafif bir rahatsızlık oluşabilir fakat ciddi bir ağrı yaşanmaz. Dikişler 1 hafta kadar kısa bir sürede iyileşir. Ancak yaranın bulunduğu bölgedeki hafif kızarıklık, 1-2 ay kadar sonra tamamen yok olurken, yara belirgin olmayan bir izle düzelir.

Dudağı Yukarı Kaldırmayı Amaçlıyor Bu yöntemle üst dudağınız daha kalın ve daha dolgun bir görünüme kavuşacaktır. Ayrıca diğer uygulamalara göre daha doğal bir sonuç verecektir. Adından da anlaşılacağı gibi bu işlem dudağı yukarıya doğru kaldırmayı amaçlar. Aynanın karşısına geçip, iki elinizin işaret parmaklarını burnunuzun altındaki cilde yerleştirin. Burun ve dudak arasındaki cildi yukarıya doğru kaldırın. Üst dudağınız yukarıya doğru döndü ve kalınlaştı değil mi? İşte liplift uygulaması ile temel amaç bu görünümü sağlamaktır. Peki Bu İşlem İçin Uygun Kişiler Kimler? Genelde üst dudak cildinin yani burun ile dudak arasındaki mesafenin ideal bir uzunluğu vardır ki bu 11-15 mm arasındadır. Bu uzunluğu idealden daha fazla olan ve üst dudakları ince olan kişiler bu işlem için uygun kişilerdir. Bu bölge doğuştan itibaren uzun olabilir veya burun estetiği geçirmiş kişilerde, burun ucu havaya kalktığı için daha uzun görünmeye başlayabilir. Ayrıca yaşlandıkça her bölgede olduğu gibi, üst dudakta da sarkmalar görülebilir. Dudak kaldırma (liplift), bu gibi estetik sorunlarda iyi ve kalıcı bir çözümdür.