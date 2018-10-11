Liposuction adaylarının bilmesi gerekenler

Liposuction: Cerrahi küçük kanüller ile yağların vücut dışına aktarılması işlemidir. Vücut şekillendirmede en iyi yöntemlerden biridir. Estetik sonucu elde etmekte en önemli belirleyicilerden birisi hasta seçimidir. ‘Liposuction’ isteyen hastaların tamamı ideal hastalar değildir.

Görüşme ile hastaların arzuları belirlenir. Bu süreçte ”hasta vücudu ile ilgili nelerin değişmesini beklemektedir?”, sorunun cevabı aranır. Daha sonra cerrah bu operasyon ile nelerin yapılabileceğine ve yapılamayacağını gerçekçi bir şekilde hastaya anlatılır. Hastaların bir kısmı abdominoplasti( karın germe) gibi alternatif bir yönteme yada liposuction ile birlikte kombine cerrahi presedürlere ihtiyaç duyabilirler.

Cerrah özellikle liposuction için ideal olmayan adaylar belirleyip bilinçli hareket etmelidir. Örneğin;

1. Mükemmeliyetçi hastalar,

2. Beslenme problemi olan ağır depresif hastalar,

3. Kilo veremeyecek durumdaki çok kilolu hastalar ve cerrahinin bu sorunu gidermesi beklentisi olanlardır.

İdeal olan hastalar stabil vücut kilosu ile birlikte diyet ve egzersiz yapanlardır. sık sık kilo alıp verme hikayesi olanlar liposuction sonrası kilo alma açısından risk oluştururlar. En az 6-12 ay süre ile vücut ağırlığını koruması ve diyet ile egzersiz rejimini uygulaması gerekir.

Liposuction obezite tedavisi için kullanılmalıdır. Diyete dirençli ve genetik olarak birikmiş yağların uzaklaştırılmasında kullanılırız.