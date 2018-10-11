KADIN

Liposuction adaylarının bilmesi gerekenler

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 11.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, liposuction adaylarının bilmesi gerekenlerden bahsetti.

Liposuction adaylarının bilmesi gerekenler

Liposuction: Cerrahi küçük kanüller ile yağların vücut dışına aktarılması işlemidir. Vücut şekillendirmede en iyi yöntemlerden biridir. Estetik sonucu elde etmekte en önemli belirleyicilerden birisi hasta seçimidir. ‘Liposuction’ isteyen hastaların tamamı ideal hastalar değildir.

Görüşme ile hastaların arzuları belirlenir. Bu süreçte ”hasta vücudu ile ilgili nelerin değişmesini beklemektedir?”, sorunun cevabı aranır. Daha sonra cerrah bu operasyon ile nelerin yapılabileceğine ve yapılamayacağını gerçekçi bir şekilde hastaya anlatılır. Hastaların bir kısmı abdominoplasti( karın germe) gibi alternatif bir yönteme yada liposuction ile birlikte kombine cerrahi presedürlere ihtiyaç duyabilirler.

Cerrah özellikle liposuction için ideal olmayan adaylar belirleyip bilinçli hareket etmelidir. Örneğin;

1. Mükemmeliyetçi hastalar,
2. Beslenme problemi olan ağır depresif hastalar,
3. Kilo veremeyecek durumdaki çok kilolu hastalar ve cerrahinin bu sorunu gidermesi beklentisi olanlardır.

İdeal olan hastalar stabil vücut kilosu ile birlikte diyet ve egzersiz yapanlardır. sık sık kilo alıp verme hikayesi olanlar liposuction sonrası kilo alma açısından risk oluştururlar. En az 6-12 ay süre ile vücut ağırlığını koruması ve diyet ile egzersiz rejimini uygulaması gerekir.
Liposuction obezite tedavisi için kullanılmalıdır. Diyete dirençli ve genetik olarak birikmiş yağların uzaklaştırılmasında kullanılırız.

Bu hastalarımızı detaylı olarak muayene ederiz. problemli bölgeler muayenenin odak noktasını oluşturuyorsa tüm vücut kontürünün değerlendirilmesi yaparız. Selülit ve asimetriler saptanır. Önemli ise hastanın dikkati bu bölgeye çekilir. Karın bölgesindeki fıtık, abdominal duvar gevşekliği, karın duvarının bütünlüğünü etkileyecek her durum dikkatlice tespit edilmeye çalışırız.

Nihai sonucu önemli derecede etkileyecek önemli fiziksel bulgulardan biri de hastanın deri tonusu ve kalitesidir. derinin gevşekliği kalın deri işlem sonrası retrakte yani büzüşerek istenen sonuç daha kolay alınabilir. İnce deri ve deri çatlakları yeterli büzüşmeyi yapamayacağı için istenen sonuç alınamaz.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
www.alicemalyilmaz.com
Instagram://dralicemalyilmaz
Facebook://alicemalyilmazz

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Brezilya poposu, afrodit dudağı! İşte estetikte en popüler isimlerBrezilya poposu, afrodit dudağı! İşte estetikte en popüler isimler
Yüz kırıkları sonrası iyileşme süreci sandığınız kadar uzun değil!Yüz kırıkları sonrası iyileşme süreci sandığınız kadar uzun değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Liposuction Liposuction ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

Kırmızı halıya damga vuran an! Elleri her şeyi ele verdi

Kırmızı halıya damga vuran an! Elleri her şeyi ele verdi

Kadınların mor kabusu! Varisi olanlara 5 öneri

Kadınların mor kabusu! Varisi olanlara 5 öneri

Her kadının bilmesi gerekiyor! İşte iç çamaşırı giymenin kuralları

Her kadının bilmesi gerekiyor! İşte iç çamaşırı giymenin kuralları

İlginizi Çekebilir

Genital estetik hakkında bilinmeyenler! Bakın bu süreçte cinsel ilişki ne zamana kadar yasak?

Genital estetik hakkında bilinmeyenler! Bakın bu süreçte cinsel ilişki ne zamana kadar yasak?

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Değişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor

Değişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya poposu, afrodit dudağı! İşte estetikte en popüler isimler

Brezilya poposu, afrodit dudağı! İşte estetikte en popüler isimler

Yüz kırıkları sonrası iyileşme süreci sandığınız kadar uzun değil!

Yüz kırıkları sonrası iyileşme süreci sandığınız kadar uzun değil!

Karın germe yaparken liposakşın yapmak gerekir mi?

Karın germe yaparken liposakşın yapmak gerekir mi?

Vücut şekillendirmede son teknoloji: Vaser

Vücut şekillendirmede son teknoloji: Vaser

Yüz gençleştirme operasyonları ile zamana karşı koyun!

Yüz gençleştirme operasyonları ile zamana karşı koyun!

Revizyon burun estetiğinde önemli olan gerçekçilik

Revizyon burun estetiğinde önemli olan gerçekçilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.