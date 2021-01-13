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Lisa Montgomery: ABD'deki tek federal kadın idam mahkumunun cezası infaz edildi

13.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Lisa Montgomery: ABD'deki tek federal kadın idam mahkumunun cezası infaz edildi

ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi. Montgomery, 68 yıl sonra ülkede idam edilen ilk federal kadın idam mahkumu oldu.

ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi.

Reuters ajansının haberine göre Montgomery, Yüksek Mahkeme'nin infazı erteleyen mahkeme kararını kaldırmasından sonra Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle idam edildi.

Montgomery, 68 yıl sonra ülkede idam edilen ilk federal kadın idam mahkumu oldu.

Lisa Montgomery, Missouri'de 2004'te Bobbie Jo Stinnett adlı sekiz aylık hamile bir kadını öldürmek ve karnını yararak bebeğini kaçırmaktan suçlu bulunmuş, üç yıl sonra idama mahkum edilmişti. Stinnett'in bebeği kurtulmuştu.

Adalet Bakanlığı Stinnett'in bazı yakınlarının da infaz odasında bulunacağını açıklamıştı.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2.553 mahkum idam cezalarının infazını bekliyor.

Bu mahkumlardan 51'i kadın. Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

Mahkeme durdurmuştu, kararı yüksek mahkeme bozdu

Avukatlarının beyin hasarlı doğduğunu söylediği Montgomery'nin idamı dün, akıl sağlığıyla ilgili yeni bir duruşma yapılmasını isteyen mahkemenin kararıyla infaza birkaç saat kala durdurulmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararı bozdu. Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, kararı "vahşi, yasa dışı ve gereksiz şekilde baskıcı güç kullanımı" diye niteledi.

Avukatları, Montgomery'nin şiddet ve taciz dolu bir çocukluktan sonra bu suçu işlediğini öne sürerek idam cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini istemişti.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Montgomery'nin af başvurusunu reddetmişti.

Trump 17 yıl sonra federal idamları geri getirdi

Ülkede federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

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