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Lise kitaplarındaki 'Gezi olayları' tanımı tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 12. sınıflar için hazırlanan “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” adlı kitapta Gezi Parkı eylemlerinin “hükümeti devirmek için düzenlenen uluslararası komplo” olarak gösterildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, duruma tepki gösterdi.

Lise kitaplarındaki 'Gezi olayları' tanımı tartışma yarattı

İzmir Milletvekili Kani Beko, Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu kitabın 270 ve 271. sayfalarında Gezi Parkı olaylarının, “Hükümetten rahatsızlık duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleşme alanında attığı adımların kendi ayrıcalıklarını sonlandırmasından hoşnut değildi” cümleleriyle anlatıldığını belirten Beko, “Yurttaş haklarını hiçe sayan, demokratik toplumsal mücadeleyi kriminalize etmeyi amaç edinmiş ve temel hak karşıtı bir tutumla hazırlanmış bu kitap ders kitabı olarak dağıtılmıştır. Kitapta tarihin olgusal gerçeklerinden uzak, ideolojik yönelimle yeniden yazılma çabası olduğu ise açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

Kitabın müfredattan kaldırılması gerektiği vurgulayan Beko, “AKP’nin, 4+4+4 eğitim sistemiyle yapmayı amaçladığı gerici, dinci ve kindar nesil projesinin bir örneği; en küçük hak mücadelesini dahi terörize etme çabalarından biridir. Bugün gelinen nokta; hükümetin maddi manevi her türlü baskısını üzerinde hisseden yurdun her yerinden kendiliğinden sokaklara dökülen halkın, işçinin, emekçinin taleplerini hiçe sayan bir anlayışın ders kitabına yansımasıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kani Beko Milli eğitim Bakanlığı gezi parkı lise kitap

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