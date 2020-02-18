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  4. Lise müdürü Şerafettin Ali Gürüler dehşet anlarını anlattı!

Lise müdürü Şerafettin Ali Gürüler dehşet anlarını anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinin Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Gürüler, "Hatır sordum. 'Nasılsın' dedim. 'Rahatsızlığın geçti mi' dedim. Arkasından 'ben iyiyim sen nasılsın' diyerek silah çıkarttı." dedi.

Lise müdürü Şerafettin Ali Gürüler dehşet anlarını anlattı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı.

GÜRÜLER: 'BEN İYİYİM SEN NASILSIN' DEDİ, SİLAH ÇIKARDI

Omuzundan yaralanan Gürüler, “Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. 'Nasılsın' dedim. 'Rahatsızlığın geçti mi' dedim. Arkasından 'ben iyiyim sen nasılsın' diyerek silah çıkarttı. Boğuşmasa yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi” diye konuştu.

Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü.

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Şerafettin Ali Gürüler Ankara silahlı saldırı

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