Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına uygun robotlarıyla Türkiye’de yarışacak

Lise öğrencileri, First Robotics Competition yarışmasında hünerlerini sergileyecekler. Bu yıl 28’inci sezonu gerçekleşen Robotlar Şampiyonasında 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrencinin katılımı ile 6 ülkede gerçekleşecek.

FIRST Robotics Competition, 28’inci sezonunda 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrencinin katılımı ile 6 ülkede gerçekleşecek. 2-4 Mart 2019’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek İstanbul Regional’da Afganistan, Brezilya, İsviçre, Polonya ve Türkiye’den 36 lise takımı yer alırken, 5-7 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, Bosphorus turnuvasında Libya, Polonya, Ukrayna, Türkiye’den 32 takım yer alacak. 2019 sezonunda lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına uygun robotları ile kıyasıya yarışacak. Öğrencilerden, belirlenen oyun ve kurallar dâhilinde robotlarını yapmaları, aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturması bekleniyor.

Kazananlar Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak

Robot performansının yanı sıra teknik birikimleri ve topluma kazandırdıkları değerler ile incelenen takımlar bu kriterler çerçevesinde farklı sektörlerden alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu ödüllendirilecek. Turnuvanın kazananları 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Etkinliğin tamamı sponsor ve gönüllü desteği ile yürütüldüğü belirtilirken, her etkinliğin en az yaklaşık 160 gönüllü ile yürütüldüğünü belirten Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok, "2018 sezonunda sponsorların desteği ile Türkiye’deki takım sayısında yüzde elli artış oldu, Yaklaşık 800 firmanın desteklediği toplam 81 Türk takımı turnuva hazırlıklarını tamamladı. Eğitim kurumlarımıza destek olan tüm sponsorlara teşekkür ederiz” dedi.



