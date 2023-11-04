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Lise öğrencileri tasarladı! Otonom robotik kuş... "Kanat çırpma hareketi sayesinde aşağıdan bakıldığı zaman kuş olarak algılanıyor"

04.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir lisesinin öğrencileri, askeri istihbarat alanında kullanılması amacıyla otonom robotik kuş 'Firnas'ı tasarladı. Kuş gibi kanat çırpan, akıllı sistemiyle alanda fark edilmeden teröristleri tespit edip merkeze iletebilecek olan Firnas, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yarışmasında Ar-Ge ve proje uygulamaları alanında Türkiye 1'incisi oldu.

Lise öğrencileri tasarladı! Otonom robotik kuş... "Kanat çırpma hareketi sayesinde aşağıdan bakıldığı zaman kuş olarak algılanıyor"

Karabağlar ilçesindeki Necmettin Erbakan Teknoloji Fen Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 11'inci sınıf öğrencileri Nezir Bozkurt (16), Deniz Özer (16), Mustafa Turan Yalçın (16), Abdulsamet Ceylan (16) ve 10'uncu sınıf öğrencisi Burak Çalgın (15), Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mert Yalçın'ın danışmanlığında askeri istihbaratta kullanılmak üzere kuş gibi kanat çırpan 'otonom robotik kuş' tasarladı.

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8 ay süren kodlama ve montaj çalışmalarının ardından ekip, otonom robotik kuşu uçurmayı başardı.

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Projeye de Emeviler döneminde yaşamış ve tarihte ilk kez, kanatla uçmayı denemiş alim olan Abbas İbn Firnas'ın ismi verildi.

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Firnas Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Başarılı Örnekler Sergisi' yarışmasında, Ar-Ge ve proje uygulamaları alanında Türkiye 1'incisi oldu.

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ALÇAK İNTİFA VE SESSİZ ÇALIŞIYOR

Proje hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Danışmanı Mert Yalçın, "Projeyi, öğrencilerimizle askeri amaçlı istihbarat sağlamak amacıyla kullanılması için tasarladık. İnsansız hava araçları istihbarat amaçlı görüntü alırken sorunlar yaşayabiliyor. Teröristler insansız hava araçlarını görebiliyor. Bu araçları görünce, oraya askeri birlikler gidene kadar teröristler yer değiştirmiş olabiliyor. Bizim aracımız bir kuşa benzediği için aşağıdan bakıldığı zaman kanat çırpma hareketi sayesinde kuş olarak algılanıyor. Ayrıca bizim kuşumuzda pervane yok. Bu nedenle ses çıkarmıyor. Ayrıca dron pervanesi nedeniyle çıkardığı ses yüzünden belli olmasın diye yüksek irtifaya çıkmak zorunda kalıyor. Bu nedenle daha az kaliteli görüntü alınıyor. Bizim kuşumuz daha alçak irtifadan fark edilmeden uçabildiği için daha iyi görüntü alabiliyor. Sessiz olması, kamufle edilebilmesi, süzülerek hareket edebilmesi, aniden dönüş yapabiliyor olabilmesi gibi önemli. Fark edilmemesi ve alçak irtifadan görüntü alabilmesi gibi artı özellikleri var. Dünyada sadece bir şirketin otonom kuş projesi var. Türkiye'de ise otonom olarak böyle bir çalışma yok" dedi.

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ÖĞRENCİLER MUTLU

Öğrencilerden Mustafa Turan Yalçın, "Ekip olarak projenin her aşamasında çok heyecanlıydık. Liseler arasında ilk defa böyle bir projeyi biz yaptık. Özverili olmamız gerekiyordu. Araştırma süreçleri uzun sürdü" diye konuştu.

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Abdulsamet Ceylan ise "8 aylık bir süreç oldu. Sabah akşam çok uzun bir süreçti. Birçok Ar-Ge çalışması yaptık. Özel zamanımızdan ayırmamız gerekti. Buna da değdiğini söyleyebilirim. Projemizin uçtuğunu görmek gerçekten büyük bir mutluluk. Verdiğiniz emeğe değiyor. Projenin geleceğini açık görüyoruz" diye konuştu.

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Lisenin müdürü Abdullah Mesut Ürünoğlu da "Öğrencilerimizi projelerle hem akademik geleceğe hem de teknolojik altyapıya katkı sağlamaya hazırlıyoruz. Çocuklarımız başta TÜBİTAK olmak üzere birçok yarışmaya da hazırlıyoruz" dedi. (DHA)

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