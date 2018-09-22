HABER

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Gaziantep’te jandarma ekipleri zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide Hint keneviri ele geçirdi. Arazide ormanı andıran bir manzara ile karşılaşan ekipler, Hint kenevirlerinin sulanabilmesi için su tesisatı kurulduğunu belirledi. Ekipler lise öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız ile babasını gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Yarımtepe Mahallesi’nde İ.Y.’ye ait arazide Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteği ile adrese baskın düzenledi. Çok sayıda askerin yer aldığı operasyonda jandarma ekipleri, zeytin ağaçları ve sebze fidelerinin arasında bin 23 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, boyları hayli uzun olan ve orman gibi olması nedeniyle Hint kenevirlerinin aralarında güçlükle dolaşırken, kenevirlerin sulanması için kurulan bir sulama tesisatının kurulduğunu belirledi. Araziye kuruması için serilen 5 kilogram esrar da bulan ekipler, kenevirleri imha etmek üzere tek tek söktü.

AW497970_01

OKUL ÜNİFORMASI İLE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, bağ evinin sahibi İ.Y. (56) ile kızı S.Y.'yi (16) gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Y.’nin lise öğrencisi olduğu belirtilirken, evde yapılan aramada ise bir adet tüfek ile hassas terazi ele geçiren ekipler, baba kızı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti.

Öte yandan, baba İ.Y.’nin kızını suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından baba kız, Nizip Adliyesi’ne çıkarıldı. Yüzünü kapatan lise öğrencisi S.Y.’nin üzerinde okul üniformasının bulunması dikkat çekti.

AW497970_05

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama
GÜNCELLEME 3 - Kars'taki kayıp Sedanur'un cesedi bulunduGÜNCELLEME 3 - Kars'taki kayıp Sedanur'un cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hint keneviri Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

Günün en korkunç haberi! Bebeği iple boğup yüksekten attılar

Günün en korkunç haberi! Bebeği iple boğup yüksekten attılar

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.