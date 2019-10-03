Lise öğrencisinin karikatürde dünya başarısı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyra Toka, çizdiği karikatürle, Hırvatistan'da düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinciliği elde etti.

Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde, birçok ülkeden çok sayıda genç çizerin yer aldığı "su" konulu uluslararası yarışmaya Türkiye'den katılan Toka, ilçeye 16 yaş altı gençler kategorisinde kazandığı birincilikle döndü.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sümeyra Toka'nın resim ve karikatür alanlarında kazandığı çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri bulunuyor.

Toka, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısının arkasındaki ismin, görsel sanatlar öğretmeni, pek çok ödülün sahibi karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu olduğunu söyledi.

Ödül aldığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Toka, "Bu süreçte arkadaşlarım ve öğretmenlerimden çok büyük destekler gördüm. Hepsi tebrik ettiler, çok mutlu oldum, gururlandım." dedi.

Ayrancıoğlu ise Toka ile 3 yıldır birlikte resim ve karikatür çalıştıklarını belirtti.