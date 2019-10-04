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Liseliler, roketleriyle üniversiteleri geride bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

TEKNOFEST'te alçak irtifa roket yarışmasında üniversite takımlarını geçerek birinci olan Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, gelecekte yerli savunma sanayisi için çalışmak istiyor - Beş öğrenciden oluşan "Çargah" ekibi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

İSTANBUL (AA) - ABDULLAH TEVGE - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) düzenlenen alçak irtifa roket yarışmasında birinciliği elde eden Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Çargah" takımının hayali, yerli savunma sanayisi için projeler geliştirmek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a "Pranga" adlı roketle katılan 5 lise öğrencisi, üniversiteleri geride bırakarak birinci oldu.

Yahya Çakır (17), Ali Uysal (17), Semih Tiryakiol (17), Ahmet Yavuz Hiçdurmaz (16) ve Eymen Yıldırım'dan (17) oluşan "Çargah" isimli takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

2018 yılında düzenlenen Teknofest'in kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Ali Uysal, "Geçen sene Teknofest'e gittiğimizde sergilenen roketleri gördük. Açıkçası bu da bizi heveslendirdi. Biz de 'Neden yapmayalım?' dedik. Bu takımı oluşturduk. Kendi çevremizde bu işlerle ilgilenebilecek olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. 5 kişilik bir takım oluşturduk. Hemen araştırma sürecine girdik. Kendimizi geliştirmeye başladık ve yarışmaya başvurduk." dedi.

Yarışma ile her anlamda büyük bir tecrübe kazandıkları dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Biz bu işe girdiğimizde tek başımıza olduğumuzu zannettik ama şöyle bir şey gördük. Türkiye'de insanlar bu tarz çalışmaların gerçekten olmasını istiyor. Çoğu zaman sanayide işlerimiz oldu. Belirli dükkanlara gitmemiz gerekti. Oraya gidip projemizi anlatıp isteklerimizi iletince, çoğu insanın elinden gelenin fazlasını yaptığını gördük. Hatta elinden gelmeyen bir şey ise başka yerlere yönlendirdiler. Çoğu insan bedelini almadan, ücretsiz işler yaptı bizim için. Ülkemiz hakkında çok şey öğretti, bu proje bana. Bu ülkede insanların böyle şeylere destek vermek için çok büyük bir istekleri var."

Özverili bir dönem geçirdiklerini söyleyen Semih Tiryakiol, "Özellikle herkes yaz tatilindeyken biz okulda vakit geçirdik. Sabahlara kadar çalıştığımız günler oldu. Hatta bazen derslerimizden bile çıkmak zorunda kaldık. Ancak derslerimizden de geri kalmamamız gerekiyordu. Ekstra çalışmalarla derslerimizi de yakaladık. Şimdi düşündüğümde tatlı bir yorgunluk hissi oluyor o günlere ait. Sonuçta şu an bir yarışmayı kazandık." ifadelerini kullandı.

Roketlerinin havada süzüldüğü anlarda yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu belirten Ahmet Yavuz Hiçdurmaz da "Roketin atılmasına saniyeler kala heyecan başladı. 'Acaba uçabilecek mi, bir aksilik olur mu?' diye insan şüpheye düşüyor. Derken roket yükselmeye başladı. Oradayken bile insan inanamıyor. 'Paraşütü açılacak mı, açılmayacak mı?' Gerçekten çok farklı duygular yaşadık." diye konuştu.

Eymen Yıldırım ise "Teknofest bize çok şey öğretti, kendimizden büyük üniversitelilerle de yarıştık. Onlardan da tecrübe kazandık. Takım çalışması, birlikte başarabilmek için yaptıklarımız. Bu serüvenin ardından yaşadıklarımızla ülkemiz için de olan ümidimiz artıyor. Sonuçta uzay teknolojisi alanındaki çalışmaları gördük. Hem biz hem de diğer yarışmacılar arasındaki tatlı rekabet, gelecek için bizi umutlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Elektronik mühendisi olmak istediğini söyleyen Yahya Çakır da İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmayı hedeflediğini belirtti. Üniversitenin ardından yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi için çalışmak istediğini söyleyen Çakır, "Kendime Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum. Baykar'ın kurucu üyelerinden. Yaptıkları iş büyük bir girişimcilik. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin insansız hava araçlarını üretiyorlar. Tabii aynısını yapmaktan çok farklı alanlara da yönelmeliyiz. Su altı sistemleri olabilir veya roket olabilir, bu sistemlerde kendimizi geliştirerek ülkemiz için üretebiliriz. Başka bir örnek vermem gerekirse Elon Musk ABD'de yapıyor çalışmalarını. Biz de Türkiye'de onun yaptığı işlerin daha iyisini yapmaya çalışıp ülkemiz için başarılara ulaşabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Projede Çargah takımına danışmanlık yapan kimya öğretmeni Mehmet Fatih Genç, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Genç, "Yolları açıldığı zaman, destek sağlandığı zaman gençlerimizin neler yapabileceklerini gördük. Küçük düşündürdüğünüz zaman insanlar o sınırların içinde kalıyor ama yollarını açtığınız zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ülkemiz için de söylenilen 'Bu ülke kendi başına hiçbir şey yapamaz, üretemez.' şeklinde cümlelerle gençlerimiz köreltildi. Ancak Teknofest'in varlığı ve gençlerin çıkışı ile beraber, insanlar inanmaya ve başarmaya başladı." diye konuştu.

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