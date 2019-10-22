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Liselilerden Mehmetçiğe çorap ve mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askere çorap ve mektup gönderdi - Devrekani ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası'nda karşı karşıya gelen takımlar asker selamı ile harekata destek verdi

Kastamonu'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlere çorap ve mektup gönderdi.

İhsangazi Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Lisesi öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla başlattıkları "Bir mektup, bir çorap, bir Mehmetçik" projesi kapsamında bölgede görev alan askerlere 120 mektup ve 120 çorap gönderdi.

Okul müdürü Ümit Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin tarih ve coğrafya öğretmenlerinin önderliğinde hayata geçirildiğini söyledi.

Öğrencilerin proje için canla başla çalıştığını vurgulayan Karaköse, "Askerlerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için önemli bir görevde. Bunun bilincinde olan öğrencilerimiz askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptı. Okulumuzdaki 120 öğrencimiz, 120 mektup yazıp, 120 çorabı askerlerimiz için hazırladı." dedi.

Karaköse, hazırlanan mektup ve çorapların İhsangazi İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Sütcü'ye teslim edildiğini de dile getirdi.

Yazdığı mektupla projeye destek veren İhsangazi Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün de duyarlı davranışları dolayısıyla öğrencileri kutladı.

- Futbol turnuvasında asker selamı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği Cumhuriyet Turnuvası kapsamında karşılaşan emniyet mensuplarından oluşan "Börüler" ile öğretmenlerden oluşan "Türk Eğitim Sen" futbol takımı oyuncuları asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Takımların bu hareketi izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı.

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Barış Pınarı Harekatı Devrekani ihsangazi çpal

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