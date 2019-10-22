Liselilerden Mehmetçiğe çorap ve mektup

Kastamonu'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek için askerlere çorap ve mektup gönderdi.

İhsangazi Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Lisesi öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla başlattıkları "Bir mektup, bir çorap, bir Mehmetçik" projesi kapsamında bölgede görev alan askerlere 120 mektup ve 120 çorap gönderdi.

Okul müdürü Ümit Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin tarih ve coğrafya öğretmenlerinin önderliğinde hayata geçirildiğini söyledi.

Öğrencilerin proje için canla başla çalıştığını vurgulayan Karaköse, "Askerlerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için önemli bir görevde. Bunun bilincinde olan öğrencilerimiz askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptı. Okulumuzdaki 120 öğrencimiz, 120 mektup yazıp, 120 çorabı askerlerimiz için hazırladı." dedi.

Karaköse, hazırlanan mektup ve çorapların İhsangazi İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Sütcü'ye teslim edildiğini de dile getirdi.