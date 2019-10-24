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Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

BOLU'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapımı sürerken, müteahhit ve İl Özel İdaresi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci başlayan spor salonu, 3 yıldır atıl kaldı. Yanında lise ve kreşin bulunduğu spor salonu, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi.
Bolu'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine spor salonu yapılması için 2013 yılında ihale gerçekleştirildi. İnşaat sürdürüldüğü sırada müteahhit firma tarafından yapının zamanında tamamlanamadığı ve istenilen şekilde olmadığı gerekçesiyle konu, 2016'da mahkemeye taşındı. Bolu İl Özel İdaresi tarafından açılan dava süresince spor salonu inşaatı durduruldu. Büyük ölçüde tamamlanan ve 1 milyon 300 bin TL harcanan spor salonu inşaatı, atıl kaldı. Kapısı açık olan inşaat binası, alkol ve madde bağımlılarının uğrak yeri halinde geldi. Binanın yanında ise hem lise hem kreş bulunuyor. İnşaatın bahçe duvarlarında ve çeşitli yerlerinde demirler açıkta dururken, birçok yerinde de merdiven boşluğu gibi boşlukların önlem alınmadan bırakıldığı görülüyor. Çevrede oturanlar ise binanın tamamlanmasını ya da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, mahkeme süreci, 15 gün önce tamamlandı. Bolu İdare Mahkemesi kararının ardından spor salonunun yeniden ihaleye çıkarılacağı ve tadilat yapılarak, hizmete açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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