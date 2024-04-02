HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Listeria hastalığı nedir, insana nasıl ve nereden bulaşır? Listeria belirtileri ve tedavisi

Listeria hastalığı nedir, insana nasıl ve nereden bulaşır? Listeria belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
21.03.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Listeria enfeksiyonu genellikle hafif grip benzeri semptomlarla başlar, ancak bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Hastalığın belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal bulunabilir. Semptomlar genellikle enfekte gıdaların tüketiminden sonra birkaç gün içinde başlar, ancak bazen enfeksiyon belirtisiz kalabilir veya semptomlar daha uzun sürebilir.

Listeria hastalığı nedir, insana nasıl ve nereden bulaşır? Listeria belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Listeria nedir?
  • Listeria insana nasıl bulaşır?
  • Listeria belirtileri nelerdir?
  • Listeria tedavisi nasıldır?
  • Listeria tehlikeli mi?

Listeria enfeksiyonu, genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdaların tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Bu gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, çiğ süt ürünleri, yumurta, taze sebzeler ve deniz ürünleri bulunabilir. Listeria, düşük sıcaklıklarda bile çoğalabilir, bu nedenle buzdolabında saklanması gereken gıdalar da enfeksiyona neden olabilir.

Listeria nedir?

Listeria hastalığı nedir diye bakacak olursak, Listeria monocytogenes adı verilen bakterilerin neden olduğu bir gıda kaynaklı enfeksiyon hastalığıdır. Bu bakteriler toprakta, sucul ortamlarda, bitkilerde ve çeşitli hayvanların barsaklarında bulunabilir. Listeria monocytogenes, genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşır ve enfeksiyonu tetikler.

Listeria insana nasıl bulaşır?

Listeria nereden bulaşır sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Listeria, toprak, su ve hayvan dışkısı gibi birçok çevresel kaynakta bulunan bir bakteridir. İnsanlara genellikle kontamine gıdalar yoluyla bulaşır. Listeria'nın bulaşmasına neden olabilecek gıdalar şunlardır:

  • Pişmemiş ya da az pişmiş etler
  • Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri
  • İşlenmiş gıdalar
  • Çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri
  • Çiğ sebzeler ve meyveler

Listeria ayrıca doğrudan hayvanlardan da bulaşabilir. Bu durum genellikle enfekte hayvanların dışkısıyla kontamine olmuş toprak veya suyla temas yoluyla gerçekleşir.

Listeria belirtileri nelerdir?

Listeria enfeksiyonunun belirtileri genellikle hafiftir ve grip benzeri semptomlarla başlar. Bunlar arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve ishal bulunur. Ancak, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir, özellikle hamile kadınlarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde. Listeria ne yapar sorusu için listeria belirtileri şunlardır:

  • Ateş
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İshal

Listeria tedavisi nasıldır?

Listeria enfeksiyonundan korunmak için, gıda güvenliği önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Çiğ veya az pişmiş etlerden, çiğ süt ürünlerinden ve ham yumurtalardan kaçınılmalı, taze sebzeler ve meyveler iyice yıkanmalı ve temizlenmelidir. Ayrıca, buzdolabında saklanması gereken gıdaların uygun şekilde saklanması ve tüketilmesi önemlidir.

Listeria tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, antibiyotik tedavisi gerekli olmayabilir. Ancak, orta ve şiddetli vakalarda antibiyotik tedavisi gereklidir. Listeria tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:

  • Antibiyotiklerin doktorun önerdiği şekilde ve dozda kullanılması önemlidir.
  • Semptomlar düzelmiş olsa bile antibiyotik tedavisinin tamamlanması gerekir.
  • Listeria enfeksiyonu olan kişiler, başkalarına bulaştırmamak için hijyen kurallarına dikkat etmelidir.

Listeria tehlikeli mi?

Listeria enfeksiyonu, hamile kadınlar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve küçük çocuklar gibi hassas gruplarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Hamile kadınlar için, enfeksiyon fetüs üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir, özellikle erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sonrası enfeksiyonlar ve hatta fetal ölüm riski artabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise Listeria enfeksiyonu, menenjit, beyin iltihabı, kan zehirlenmesi ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Listeria enfeksiyonu, tedavi edilmezse aşağıdaki ciddi komplikasyonlara neden olabilir:

  • Sepsis
  • Menenjit
  • Endokardit
  • Pnömoni
  • Fetal ölüm (hamile kadınlarda)

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: Oylar yeniden sayılacakİstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: Oylar yeniden sayılacak
Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'
Yeniden Refah'tan erken seçim açıklaması! Yeniden Refah'tan erken seçim açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç'tan çok sert sözler

Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç'tan çok sert sözler

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.