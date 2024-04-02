Listeria hastalığı nedir, insana nasıl ve nereden bulaşır? Listeria belirtileri ve tedavisi

Listeria enfeksiyonu, genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdaların tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Bu gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, çiğ süt ürünleri, yumurta, taze sebzeler ve deniz ürünleri bulunabilir. Listeria, düşük sıcaklıklarda bile çoğalabilir, bu nedenle buzdolabında saklanması gereken gıdalar da enfeksiyona neden olabilir.

Listeria nedir?

Listeria hastalığı nedir diye bakacak olursak, Listeria monocytogenes adı verilen bakterilerin neden olduğu bir gıda kaynaklı enfeksiyon hastalığıdır. Bu bakteriler toprakta, sucul ortamlarda, bitkilerde ve çeşitli hayvanların barsaklarında bulunabilir. Listeria monocytogenes, genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşır ve enfeksiyonu tetikler.

Listeria insana nasıl bulaşır?

Listeria nereden bulaşır sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Listeria, toprak, su ve hayvan dışkısı gibi birçok çevresel kaynakta bulunan bir bakteridir. İnsanlara genellikle kontamine gıdalar yoluyla bulaşır. Listeria'nın bulaşmasına neden olabilecek gıdalar şunlardır:

Pişmemiş ya da az pişmiş etler

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri

İşlenmiş gıdalar

Çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri

Çiğ sebzeler ve meyveler

Listeria ayrıca doğrudan hayvanlardan da bulaşabilir. Bu durum genellikle enfekte hayvanların dışkısıyla kontamine olmuş toprak veya suyla temas yoluyla gerçekleşir.

Listeria belirtileri nelerdir?

Listeria enfeksiyonunun belirtileri genellikle hafiftir ve grip benzeri semptomlarla başlar. Bunlar arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve ishal bulunur. Ancak, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir, özellikle hamile kadınlarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde. Listeria ne yapar sorusu için listeria belirtileri şunlardır:

Ateş

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Listeria tedavisi nasıldır?

Listeria enfeksiyonundan korunmak için, gıda güvenliği önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Çiğ veya az pişmiş etlerden, çiğ süt ürünlerinden ve ham yumurtalardan kaçınılmalı, taze sebzeler ve meyveler iyice yıkanmalı ve temizlenmelidir. Ayrıca, buzdolabında saklanması gereken gıdaların uygun şekilde saklanması ve tüketilmesi önemlidir.

Listeria tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda, antibiyotik tedavisi gerekli olmayabilir. Ancak, orta ve şiddetli vakalarda antibiyotik tedavisi gereklidir. Listeria tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:

Antibiyotiklerin doktorun önerdiği şekilde ve dozda kullanılması önemlidir.

Semptomlar düzelmiş olsa bile antibiyotik tedavisinin tamamlanması gerekir.

Listeria enfeksiyonu olan kişiler, başkalarına bulaştırmamak için hijyen kurallarına dikkat etmelidir.

Listeria tehlikeli mi?

Listeria enfeksiyonu, hamile kadınlar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve küçük çocuklar gibi hassas gruplarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Hamile kadınlar için, enfeksiyon fetüs üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir, özellikle erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sonrası enfeksiyonlar ve hatta fetal ölüm riski artabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise Listeria enfeksiyonu, menenjit, beyin iltihabı, kan zehirlenmesi ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Listeria enfeksiyonu, tedavi edilmezse aşağıdaki ciddi komplikasyonlara neden olabilir:

Sepsis

Menenjit

Endokardit

Pnömoni

Fetal ölüm (hamile kadınlarda)

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





