HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon Euro toplandı

Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon Euro toplandı

28.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon Euro toplandı.

Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon Euro toplandı

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon Euro toplandı.

Reuters haberi, kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Laisvers TV'ye dayandırdı.

Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

Belickaite Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi.

Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon Euro.

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.

Litvanya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 650 bin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya iki yıl aradan sonra yeniden turistlere kapılarını açıyorJaponya iki yıl aradan sonra yeniden turistlere kapılarını açıyor
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'
Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'Şişli'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Gönül ilişkisi yoktu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.