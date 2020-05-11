Lityum iyon pillere elveda diyebiliriz

Eğer bataryanız bir seferde uzun bir kullanıma sahipse, işiniz oldukça kolay demektir. Akıllı telefonunuzu şarj ettiğinizde tek seferde 5 gün ve üzeri kullanmak normal şartlarda pek mümkün değil. Yeni geliştirilen bir sistem sayesinde rahatlıkla bu süreyi bulabilirsiniz.

LİTYUM İYON YERİNE LİTYUM SÜLFÜR

Yeni yapılan çalışmalarla birlikte lityum iyon pillere elveda demeye hazırlanabiliriz. Avustralya’da bir araştırma grubu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, oldukça verimli bir batarya tespit edildi. Normal şartlarda bataryalar lityum iyon piller ile yapılır Ancak bu araştırma ekibi lityum sülfür kullandı. Böylece bataryalardan çok daha yüksek verim elde edildi.

5 GÜNLÜK ÖMRÜ VAR

5 gün boyunca yani 120 kez şarj edebileceğini ya da elektrik motorlu bir araca tam 1.000 kilometrelik menzil olabileceğini iddia eden bu batarya teknolojisi, daha şimdiden önemli bir yol kaydetti. Ayrıca bir akıllı telefonu en az 5 gün gidecek şekilde şarj edebiliyor. Bataryalar ile ilgili en çok gelen eleştirilerden birisi de yeni araştırmaların uygulamaya geçirilmemesi. Yapılan her araştırma bazen sadece kağıt üzerinde kalabiliyor.