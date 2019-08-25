HABER

Logodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

MARDİN'de yaşayan ve ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilenen Melek Akarmut (45), eşek sütüyle ürettiği sabunun patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu.

Logodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurdu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de yaşayan ve ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilenen Melek Akarmut (45), eşek sütüyle ürettiği sabunun patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu. Aktarmut'un başvurusunu değerlendiren enstitü, logoda kullanılan fotoğraftaki kişinin Marilyn Monroe olduğunu gerekçe göstererek başvuruyu reddetti. Başvurusu reddedilen Akarmut, fotoğraftaki kişinin kendisinin olduğunu ispat etmek için mahkemeye başvurdu.
Eşinin görevi nedeniyle geldiği Mardin'de Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle üne kavuşan Melek Akarmut, adını 'Merdin Monroe' olarak belirlediği eşek sütünden sabun üretti. Ürettiği sabunun patentini almak isteyen Akarmut, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan enstitü, marka için kullanılan logoda, ABD'li ünlü aktris Marliyn Monroe'nun fotoğrafı olduğu ve ürün adında Monroe'nin soyadının olduğu gerekçesiyle patent verilmesini uygun görmedi.
Başvurusunun reddedilmesinin ardından Akarmut, logodaki yer alan fotoğraftaki kişinin kendisi olduğu ve Marilyn Monroe olmadığını ispat etmek için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Akarmut, "Ürettiğim eşek sütündeki sabunun isim hakkı ve kendi fotoğrafımın yer aldığı logo olarak kullanarak 'Merdin Monroe' adıyla patent başvurusunda bulunduk. Bu ismi seçmemekteki maksadım beş yıldan beri Mardin’deyim ve bu şehri çok seviyorum. Mardin’in eski isimlerinden olan Merdin’i ve kendisine çok benzetildiğim Marilyn Monroe’in soyadını kullanmak istedim. Bu şekilde patent başvurusunda bulunduk. İki ay bekleme süresi varmış. Başvurumuzun değerlendirilmesinin ardından bu ismi ve logoda yer alan fotoğrafı kullanmayacağımızı bildirdiler. Gerekçe ise fotoğraftaki kişinin Marilyn Monroe olduğu ve Monroe soyadını kullanmak oldu. Bunun üzerinde ben de fotoğraftaki kişi Marilyn Monroe olmadığı, kendim olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurdum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Logodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurduLogodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurduLogodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurduLogodaki fotoğrafın Marilyn Monroe olmadığını ispat için mahkemeye başvurdu

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Kapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecekKapalı seralarda led armatür ile salatalık yetiştirecek
Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyorNüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.