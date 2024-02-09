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    4. Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği mucize karışım: Etten daha fazla demir içeriyor! Bir kaşığında şifa barındırıyor

    Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği mucize karışım: Etten daha fazla demir içeriyor! Bir kaşığında şifa barındırıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.02.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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    Anemi yani kansızlık toplumda oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Baş dönmesi, aşırı yorgunluk, kalp çarpıntısı, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Kansızlığın tedavisinde demir bakımından zengin gıdaların tüketimi büyük önem taşır. Kırmızı et, ıspanak gibi gıdaların demir kaynağı olduğu bilinmektedir, ancak Lokman Hekim'in yıllar önce geliştirdiği özel karışım, neredeyse demir madenine dönüşmüş gibi ve birçok hastaya şifa sağlamıştır.

    Lokman Hekim, çağının ve günümüzün popüler hekimleri arasında yer alır; çünkü çeşitli hastalıklar için sunduğu doğal çözümlerle tanınır. Anemi gibi vücuttaki kansızlık sorununu gidermek için yüksek demir içeren karışımın kullanılmasını hastalarına öneren Lokman Hekim, doğal tarifiyle günümüze ilham veriyor. İşte bir kaşığında şifa barındıran o karışımın detayları...

    LOKMAN HEKİM'DEN PEKMEZLİ ŞİFA KARIŞIMI

    KARIŞIM2

    Demir bakımından güçlü pekmez ve limon karışımı 30 gün veya 3 ay şeklinde uygulanabilir. Bu kür kan hücrelerini artırır. Lokman Hekim'in göğüs yumuşatan pekmezli ilacı birçok hastalığa iyi geliyor.

    Lokman Hekim'in şifa karışımı için gerekli malzemeler;

    • Ceviz
    • 1 tatlı kaşığı öğütülmüş üzüm çekirdeği
    • 4-5 damla limon suyu
    • 1 yemek kaşığı dut pekmezi

    Yapılışı;

    Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve düzenli olarak her gün tüketin. Bu kür, 30 gün veya 3 ay olarak uygulanabilir.

    PEKMEZLİ KARIŞIMIN FAYDALARI

    KARIŞIM

    Üzüm çekirdeği vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır ve enerji verir. Dut pekmezi kırmızı kan hücrelerinin sayısını çoğaltır. Limon ise içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur.


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