Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği mucize karışım: Etten daha fazla demir içeriyor! Bir kaşığında şifa barındırıyor

Lokman Hekim, çağının ve günümüzün popüler hekimleri arasında yer alır; çünkü çeşitli hastalıklar için sunduğu doğal çözümlerle tanınır. Anemi gibi vücuttaki kansızlık sorununu gidermek için yüksek demir içeren karışımın kullanılmasını hastalarına öneren Lokman Hekim, doğal tarifiyle günümüze ilham veriyor. İşte bir kaşığında şifa barındıran o karışımın detayları...

LOKMAN HEKİM'DEN PEKMEZLİ ŞİFA KARIŞIMI

Demir bakımından güçlü pekmez ve limon karışımı 30 gün veya 3 ay şeklinde uygulanabilir. Bu kür kan hücrelerini artırır. Lokman Hekim'in göğüs yumuşatan pekmezli ilacı birçok hastalığa iyi geliyor.

Lokman Hekim'in şifa karışımı için gerekli malzemeler;

Ceviz

1 tatlı kaşığı öğütülmüş üzüm çekirdeği

4-5 damla limon suyu

1 yemek kaşığı dut pekmezi

Yapılışı;

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın ve düzenli olarak her gün tüketin. Bu kür, 30 gün veya 3 ay olarak uygulanabilir.

PEKMEZLİ KARIŞIMIN FAYDALARI

Üzüm çekirdeği vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır ve enerji verir. Dut pekmezi kırmızı kan hücrelerinin sayısını çoğaltır. Limon ise içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur.



