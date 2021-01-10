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  4. Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu

Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu

10.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu

İngiltere’nin başkenti Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bugün yaptığı açıklamada koronavirus vakalarının hızla yükseldiğini ve hastanelerin yetersiz kaldığını söyledi. Khan, “Durum derinden endişe verici” dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti. Khan açıklamasında “COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir” dedi.

Khan, hastanelerde hali hazırda 7 binden fazla kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve bu rakamın ilk dalganın yaşandığı geçen Nisan ayından yaklaşık 2 bin kişi daha fazla olduğunu ifade etti.

DHA

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