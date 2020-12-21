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  4. Londra’dan gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

Londra’dan gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

21.12.2020 07:58 | Son Güncelleme:
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Londra’dan gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

Koronavirüsün mutasyona uğradığı tespit edilen İngiltere’ye uçuşların durdurulmasının ardından son uçak İstanbul’a geldi. Londra’dan İstanbul’a gelen Kabin ekibi dahil 125 kişiye İstanbul Havalimanı’nda PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular evlerine karantinada kalacak.

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla İngiltere’de bulaş hızının arttığı artmasından dolayı İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye yapılan uçuş seferleri geçici durdurma kararı alındı. Karar üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" uyarısında bulundu.

HAVALİMANINDA PCR TESTİ YAPILDI

Bakan Koca’nın açıklaması üzerine Türk Hava Yolları’na ait uçakla Londra’dan İstanbul’a gelen aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcu İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular daha sonra havalimanı içerisinde bulunan PCR testi alanına götürüldü.

Londra’dan gelen yolculara PCR testi

Burada yolculardan boğaz ve burundan sürüntüleri alındı.

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KARANTİANADA OLACAKLAR

Londra’dan İstanbul’a gelen yolcuların evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

(İHA)

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