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Metrolarda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra metrosunda son dört yıl içinde cinsel saldırılar yüzde 42 arttı.

Metrolarda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

Polise göre 2015 ve 2016 yılları arasında 844 cinsel saldırı kayıtlara geçerken, bu sayı 2018 ve 2019 yılları arasında 1206’ya çıktı.

Saldırılara karşı kampanya başlatan kadın haklarını savunan dernekler, şikayette bulunmayanların da sayısı dikkate alındığında bu rakamın çok daha fazla olduğunu belirterek, saldırıya uğrayanların mutlaka polise gitmeleri konusunda uyarılar yapıyor.

“Kadına Şiddete Son verin Koalisyonu” sorumlusu Andrea Simon, basına yaptığı açıklamada, sonradan yapılacak şikayetlerin dışında önceden önlemler alarak, saldırıda bulunanların teşhir edilmesi ve engellenmesinin önemli olduğu uyarısında bulundu.

Londra Metro İdaresine göre, çok daha fazla yolcunun kullandığı metro hatlarında cinsel saldırılar daha yaygın. Londra metrosunda güvenliği sağlamak için 3 bine yakın polis görev yaparken, güvenlik kameraları yaygın bir şekilde kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Londra metro taciz

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