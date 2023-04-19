Londra metrosunda skandal görüntüler! Yetişkin filmi izlerken +18 anlar cama yansıdı... Yakayı fena halde ele verdi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir metro istasyonunda çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Metro istasyonunda görev yapan bir kişinin tabletinden yetişkin filmi açarak izlemeye başladığı anlar bir başka yolcu tarafından ifşa edildi. Söz konusu anlar peronda bulunan kabinin camına yansıyan görüntülerle saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden ismi açıklanmayan yolcu gönderisine, “Çektiğimi görmesine rağmen hiç utanmadan izlenmeyi sürdürdü” notuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Olaya tanık olduğunu ifade eden bir başka yolcusu ise sosyal medyadan ifşa edilen görüntülere, “Wembley Park istasyonundaydım ki peronda bir görevlinin dikkatli bir şekilde tabletinden bir şeyler izlediğini gördüm. Yaklaştığımda ise bunun yetişkin filmi olduğunu fark ettim” yorumunu ekledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.