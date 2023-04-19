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  4. Londra metrosunda skandal görüntüler! Yetişkin filmi izlerken +18 anlar cama yansıdı... Yakayı fena halde ele verdi

Londra metrosunda skandal görüntüler! Yetişkin filmi izlerken +18 anlar cama yansıdı... Yakayı fena halde ele verdi

19.04.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir peron görevlisinin mesai saatleri sırada tabletinden yetişkin filmi açarak izlemeye başlaması tepkilere neden oldu. +18 görüntülerin cama yansımasıyla yolcu ifşa edildi.

Londra metrosunda skandal görüntüler! Yetişkin filmi izlerken +18 anlar cama yansıdı... Yakayı fena halde ele verdi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir metro istasyonunda çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Metro istasyonunda görev yapan bir kişinin tabletinden yetişkin filmi açarak izlemeye başladığı anlar bir başka yolcu tarafından ifşa edildi. Söz konusu anlar peronda bulunan kabinin camına yansıyan görüntülerle saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden ismi açıklanmayan yolcu gönderisine, “Çektiğimi görmesine rağmen hiç utanmadan izlenmeyi sürdürdü” notuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Olaya tanık olduğunu ifade eden bir başka yolcusu ise sosyal medyadan ifşa edilen görüntülere, “Wembley Park istasyonundaydım ki peronda bir görevlinin dikkatli bir şekilde tabletinden bir şeyler izlediğini gördüm. Yaklaştığımda ise bunun yetişkin filmi olduğunu fark ettim” yorumunu ekledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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