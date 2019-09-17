Londra Moda Haftası'na Türk modacı Erdem Moralıoğlu damga vurdu

Erdem markasıyla önce İngiltere daha sonra da dünyada adından söz ettiren Türk modacı Erdem Moralıoğlu Londra Moda Haftası'na koleksiyonuyla damga vurdu.

Kabarık kollu veya fırfırlı elbiseler, eşarp ve fular detaylarıyla dikkat çeken koleksiyon moda haftasının dikkat çeken koleksiyonlarından oldu.

Keira Knightley , Carey Mulligan ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da Erdem marka kıyafetleri sık sık tercih ettiğini biliyoruz. Bununla birlikte Erdem markasının bu koleksiyonunu Kate Middleton'Un deneyip denemeyeceği merak ediliyor.





