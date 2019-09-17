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Londra Moda Haftası'na Türk modacı Erdem Moralıoğlu damga vurdu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Londra Moda Haftası'nda gerçekleşen Erdem 2020 İlkbahar/Yaz defilesi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da sık sık tasarımlarını giydiği Türk modacı Erdem Moralıoğlu moda şovuyla ve tasarımlarıyla dikkat çekerken, 'bu koleksiyon Kate Middleton'a yeni bir görünüm kazandırabilir mi?' yorumlarına neden oldu.

Londra Moda Haftası'na Türk modacı Erdem Moralıoğlu damga vurdu

Erdem markasıyla önce İngiltere daha sonra da dünyada adından söz ettiren Türk modacı Erdem Moralıoğlu Londra Moda Haftası'na koleksiyonuyla damga vurdu.

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Kabarık kollu veya fırfırlı elbiseler, eşarp ve fular detaylarıyla dikkat çeken koleksiyon moda haftasının dikkat çeken koleksiyonlarından oldu.

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Keira Knightley , Carey Mulligan ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'un da Erdem marka kıyafetleri sık sık tercih ettiğini biliyoruz. Bununla birlikte Erdem markasının bu koleksiyonunu Kate Middleton'Un deneyip denemeyeceği merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kate middleton Erdem Moralıoğlu erdem Londra Moda Haftası

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