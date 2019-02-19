Londra Moda Haftası'nın son gününe damga vuran defile

Abartılı ve çılgın tasarımlarıyla bilinen İngiliz Moda Tarasımcısı Pam Hogg Londra Moda Haftası'na da damgasını vurdu.

Kendisinden beklenen bir çılgınlıkta koleksiyonla ön plana çıkan modacı izleyenlerden tam not aldı.

Erkekler Mars'tan, kadınlar da Venüs'ten sözüyle yola çıkan ve koleksiyonuna Venüs adını veren modacı, bikini ve göğüslerini kürk şeritleriyle süsleyen tasarımlara, lateks kıyafetlere yer verdi.

Modellerin kırbaçlarla podyuma çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

15 Şubat – 19 Şubat tarihleri arasında yapılan Londra Moda Haftası'nın bugün son günü.





