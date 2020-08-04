Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi %280'e yükseldi

Matys, swap faizlerindeki artışı Dolar/TL kurundaki 7 psikolojik sınırının savunulması olduğu yorumunu da yaptı.

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, Londra piyasasında TL swap faizlerindeki son yükselişi yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda değerlendirdi ve "Daha önce de kullandıkları ve TL'yi mümkün olduğunca pahalı hale getirmeyi hedefleyen aracı kullanarak, yatırımcıları TL'nin karşısında pozisyon almaktan vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor" dedi.

Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların bu tür işlemlerine özkaynaklar üzerinden sınırlama getirmiş ve işlem hacimleri de çok düşük seviyelere inmişti.

Merkez Bankası'nın rezervlerine yönelik kaygıların artmasıyla son günlerde TL, satış baskısı altındaydı.

Dolar/TL kuru güne 6.95'ten başladı ve bir ara 6.98'e yükseldi.

Türk Lirası 2020'de dolara karşı yüzde 16'dan fazla değer kaybetti.

Swap nedir?

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

BDDK geçen yıl swap işlemleri**ni sınırlamıştı**

BDDK, geçen yıl Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti.