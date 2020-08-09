HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra'da bulunan 100'den fazla 'çalıntı' bisikletin sahipleri aranıyor

Londra'da bulunan 100'den fazla 'çalıntı' bisikletin sahipleri aranıyor

09.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Londra'da polis bir binada bulduğu ve çalıntı olduğunu düşündüğü 118 bisikletin sahiplerini arıyor. Bisikletlerin, en az 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Londra'da bulunan 100'den fazla 'çalıntı' bisikletin sahipleri aranıyor

Londra'da polis bir binada bulduğu ve çalıntı olduğunu düşündüğü 118 bisikletin sahiplerini arıyor.

Bisikletlerin, en az 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

11 kişinin bisikletlerinin internet üzerinden satıldığını gördüklerini ihbar etmeleri üzerine Londra Polis Teşkilatı, şehrin doğusundaki Hackney semtinde bir binaya 2 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

21 ve 60 yaşındaki iki kişi operasyonda çalıntı mallara sahip olmaktan gözaltına alındı. Söz konusu iki kişi kefaletle serbest bırakıldı.

bisiklet

Emniyet birimlerinin bisikletlerin satış amacıyla ya ev soygunlarında ya da sokakta çalındıklarını düşündükleri bildirildi.

Hackney ya da Tower Hamlets semtlerinde son 6 aydır bisikletleri çalınan kişilerin ce-mist@met.police.uk adresine e-posta atmaları istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Patlamanın ardından Lübnan'da Bakan istifa ettiPatlamanın ardından Lübnan'da Bakan istifa etti
YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahale

Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahale

Lübnan'da Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Patlamanın ardından Lübnan'da Bakan istifa etti

Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname

Trump'tan 4 ayrı koronavirüs kararnamesi

Hindistan’daki uçak kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

Yolcu uçağı ikiye bölünmüştü! Ölü sayısı artıyor

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlama sonrası Lübnan Başbakanı Diyab'tan erken genel seçim açıklaması

Beyrut'taki korkunç patlama sonrası Başbakan'dan flaş karar

İran'dan Suudi Arabistan'la ilgili çarpıcı iddia: Gizli tesis kurdular

İran'dan çarpıcı iddia: Gizli tesis kurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.