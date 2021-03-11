Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'

Londra'nın güney**indeki Clapham'da geçen hafta Sarah Everard adlı bir kadının ortadan kaybolmasından bu yana, sosyal medyada binlerce kadın kamusal alanlarda neden kendilerini güvende hissetmediklerini anlatan ve taleplerini dile getiren paylaşımlar yapıyor**. Londra'nın hafta sonun**da kadın eylemlerine sahne olması bekleniyor.** Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, Clapham bölgesindeki kadınlara, yalnız sokağa çıkmamalarını tavsiye etmesine öfkeyle tepki gösteren çok sayıda kadın, güvenlik konusunda hep kadınlardan davranışlarını değiştirmelerinin beklenmesinin, dikkatleri erkeklerin aldığı kararlar ve eylemlerinden uzaklaştırdığını söylediler. Ayrıca kadın grupları sosyal medyada #Sokaklarıİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdılar. Londra'nın farklı bölgelerinde de aynı saatte yapılacak benzer dayanışma eylemleri için çağrılar yapılıyor.

Eylem çağrılarında katılacaklara Covid mesafe önlemlerine dikkat edileceği ve beraberlerinde maske getirmeleri de söyleniyor. 33 yaşındaki pazarlama müdürü Sarah Everard, geçen Çarşamba günü akşam saat 21.00 sularında Clapham'daki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. O zamandan bu yana önce "kaçırma" daha sonra "cinayet" zannıyla bir polis memuru ve ona yardımcı olduğu kuşkusuyla gözaltına alındılar ve yaşadıkları Kent bölgesindeki eve yakın bir ormanlık alanda bir ceset bulunduğu açıklandı. Londra'da kaybolan Sarah Everard soruşturmasında, arama yapılan bir bölgede insan kalıntıları bulundu Kamusal alanda güvende olmamak Everard'ın kaybolması, sokaklarda ve kamusal alanlarda kendilerini güvende hissetmeyen çok sayıda kadının bu duyguları yaşamalarına sebep olan kendi taciz, tecavüz, şiddet deneyimlerini hatırlamasına ve paylaşmasına yol açtı. Bir çok paylaşımda kadınlar aşırı dikkatli olup önlemler almalarına rağmen böyle hissettiklerini de anlattılar. Kimisi iyi aydınlatılmış sokaklardan gidebilmek için nasıl yolunu uzattığını, kimisi telefonda konuşuyor gibi yaparak bir nevi caydırıcılık yaratmaya çalıştığını, koşabilecek ayakkabılar giydiklerini ya da savunma aracı olarak anahtarlarını ellerinde taşıdıklarını aktardı.

Reprieve adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticilerinden Anna Yearly tweetinde "Eve gittiğinde arkadaşlarına güvende olduğunu bildirmek için 'Geldim' diye mesaj atan, koşmak gerekebilir diye düz ayakkabılar giyen, anahtarlarını ellerinde hazır tutan bütün kadınlar, olanlar sizin hatanız değil. Asla değildi. Bir çoğumuzun saldırıya uğrama hikayesi var. Hiç bir zaman bizim hatamız değil" yazdı. 'Bütün genç kadınlar taciz ediliyor' Birleşmiş Milletler Kadın örgütünün İngiltere'de yaptırdığı ve daha bu hafta yayınlanan bir araştırma, ülkede 18-24 yaş arasındaki hemen tüm genç kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları (yüzde 97) bütün yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin hayatlarında en az bir kez kamusal bir alanda cinsel tacize maruz kaldıkları aktarılıyordu. BM Kadın Örgütü İngiltere Sorumlusu Claire Barnett araştırmanın bulgularını açıklarken, "Bu bir insan hakları krizidir. Bunun çözümü zor bir sorun olduğunu söylemek yeterli olamaz" demişti. Erkekler ne yapmalı? Sarah Everard'ın kaybolmasıyla birlikte sosyal medya mesajlarının bir kısmında da kadınlar, olanlara şaşıran ve kadınlarla dayanışma niyetinde olan erkeklerin kamusal alanlarda neler yapabileceğini sormaları üzerine çok sayıda öneri getirdiler.

Mesajlar, Everard'ın kaybolduğu yerin yakınında yaşayan Stuart Edwards adındaki erkeğin sorusu üzerine akmaya başladı. Edwards, "Sarah Everard'ın kaybolduğu yere beş dakikadan az bir mesafede yaşıyorum. Herkes alarmda. Sokaklarda kadınlara mümkün olduğunca mesafeli yürümek, yüzünü açmak dışında erkekler olarak kadınların endişelerini, korkularını azaltacak makul ne gibi şeyler yapabiliriz?" diye soruyordu. Erkeklere, civarlarındaki kadınların daha rahat hissetmesi, onların tehdit oluşturmadığını anlamaları için ne tür mesajlar verebilecekleri nasıl davranabilecekleri anlatıldı. Kadınlar, bu soruyu daha çok erkeğin, hayatlarındaki kadınlara sorması gerektiğini, yollarda kadınların hemen arkasında ya da çok yakınında yürümemeye ve onu takip ediyor izlenimi vermemeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. Bir kadın arkasındaki erkeğin adımlarını hızlandırmasından endişelendiğini, o yüzden tenha bir yolda yürüyen kadını geçmek isteniyorsa karşı kaldırıma geçmek, mesafe bırakmak gibi önlemler alınabileceğini söyledi.