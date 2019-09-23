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Londra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 00:17 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra, ana teması "siyah yemek" olan festival ile bugün siyaha büründü.

Londra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgi

İngiltere’nin başkenti Londra, ana teması "siyah yemek" olan festival ile bugün siyaha büründü. Yüzlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde başta yemekler olmak üzere her şey simsiyah olarak tasarlandı. Festivalde en ilgi çeken yemeklerinden başında "siyah hamburger" ve "siyah kek" geldi. Festivale katılanlar canlı müzik ve siyah yemeklerin satıldığı stantlara akın etti.

Sebzeden Sushiye her şey siyah
Sabah saatlerinde açılan stantlarda satış gerçekleştirmek için getirilen siyah sebzeler ve sushi malzemeleri de yoğun talep gördü. Yıllardır festivale katılım gösteren vatandaşlar festivalin her sene gerçekleştirilmesinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Festivale katılanlardan Julie Angwin “Gerçekleştirilen siyah yemek festivaline oldukça ilgiliyim. Çünkü farklı şeylerin ve değişik yemeklerin olduğu bir festival. Her şey siyah ve buradaki herkes siyah giymek durumdalar. Bu süreç yaklaşık 15 yıldır devam ediyor” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır siyah kıyafetler ve siyah renkleri hayatı ile bağdaştıran Scarr Miller ise “Buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi tamamen farklı yemekler ve lezzetler denemek. Festivali gerçekleştirenlere baktığım zaman bunu başarıyla yapabildiklerini söyleyebilirim. Ayrıca kesinlikle kokteylleri çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şuan içtiğim şey kırmızı olsa da, içeride siyah kokteyller de bulunuyor’’ diye konuştu.

Siyah yemek festivali geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da da gerçekleştirilmişti.

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