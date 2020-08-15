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Lookout yeni özellikler ile güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Android için geliştirilen Lookout, görme engelli veya az gören kişilerin çevreleriyle ilgili bilgi almasına yardımcı olmak için bilgisayarla görmeyi kullanan, Google tarafından geliştirilen bir uygulama olarak geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkmıştı.

Lookout yeni özellikler ile güncellendi

Google, bugün ise uygulamaya iki yeni mod ekleyen, daha iyi erişilebilirlik için geliştirilmiş uygulama navigasyonu ekleyen yeni bir güncelleme duyurdu. Google ayrıca uyumlu cihazların listesini genişletti.

Uygulamadaki iki yeni mod Yiyecek Etiketi ve Belge Tarama olarak karşımıza çıkıyor. Yiyecek Etiketi modu ile kullanıcılar, telefon kamerasını ona doğrultarak paketlenmiş yiyeceklerin üzerindeki etiketleri hızlı bir şekilde tarayabilirler.

Uygulama, kullanıcıyı etiketi telefon kamerasına bakacak şekilde konumlandırması için yönlendirecek ve ardından etiket üzerindeki metni veya barkodu tarayarak ürünü tanımlayacaktır.

Tanıtılan ikinci mod “Belgeyi Tara” olarak adlandırılır ve adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların herhangi bir belgenin anlık görüntüsünü almasına ve uygulamanın üzerindeki metni yüksek sesle okumasına olanak tanıyor.

Google, TalkBack’i kullanırken daha erişilebilir hale getirmek için uygulamanın kullanıcı arayüzünde de değişiklikler yaptı. Örneğin, kamera görünümünde daha fazla alan var ve çeşitli modlar, kullanıcıların kolayca kaydırıp aralarında gezinebilecekleri en alta taşındı.

Son olarak Google, Lookout’un Android 6.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran 2 GB’tan fazla RAM’e sahip cihazlarla uyumlu cihazların listesini genişletti. Lookout uygulaması ayrıca artık Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dillerini de destekliyor.

Engelleri aşmanızı sağlayacak olan uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

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