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Lösemi olduğunu öğrendi, 5 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

02.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de göğsündeki ağrı sebebiyle hastaneye giden genç kıza lösemi olduğu söylendi. Aldığı haberden 5 gün sonra koronavirüse yakalanan genç kız, hayatını kaybetti.

Lösemi olduğunu öğrendi, 5 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Eylem Yıldız, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrendi. Acil tedavisi için Artvin'den Kars´ta bulunan Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, hastanede tedavisi sürerken bu kez Koranavirüs'e yakalandı.

İKİ HASTALIKLA MÜCADELEYE GÜCÜ YETMEDİ

Hastalığı öğrenmesinin ardından 5 gün sonra yakalandığı Koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan genç kız buradan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edildi. İki hastalıkla mücadele edemeyen genç kız, yoğun bakım servisine alındı.

Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün hayatını kaybederken, Borçka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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