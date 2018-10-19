GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Hekim ve ekibi, lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ve patenti ABD'de bulunan "CAR-T" hücre tedavisi yönteminden yola çıkarak, yerli tedavi metodunu geliştirmeye çalışıyor. Hekim, SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle birlikte lösemi ve lenfomanın tedavisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kan kanserinin genlerde oluşan deformasyonlarla meydana gelen bir rahatsızlık olduğunu anlatan Hekim, beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) aşırı şekilde ve kontrolsüz arttığı bu hastalıkta, normal insanlarda 7-8 bin olan lökosit sayısının 150-200 binlere çıktığını belirtti. Hekim, hastalığın dünyada farklı tedavi metotlarının bulunduğunu dile getirerek, bunlardan birinin de CAR-T olarak adlandırılan yöntem olduğunu anlattı. ABD'de şu an uygulanan bu yöntem üzerinde kendilerinin de bir süredir çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Hekim, şunları kaydetti:

"Bu yöntemin Türkiye'deki hastalara da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendi bağışıklık sistemi var. Vücuda mikrop ve bakteri girdiğinde bağışıklık sisteminiz, lenfositler saldırıp yok ediyor. Ancak vücudunuzdaki kansere, tümöre hiç ses çıkarmıyor. CAR-T yönteminde, hastaların kanından alınan lenfositlere, genetik bir müdahaleyle, kendi tümörüne saldırmayı öğretiliyor. Bu lenfositler de hastaya yeniden enjekte ediliyor. O zaman bir gecede lenfomada ve lösemide tedavi gerçekleşiyor. Tek doz ve bir gecede hastalık yok olabiliyor. Bunu icat eden ABD'deki bir profesör. Bunun patentini de almış. Bütün dünya bu lisanslar, patentler için savaş veriyor. Amerika'nın gıda ve ilaç dairesi FDA bunun fiyatını 475 bin dolar yaptı." - "Kendi patentimizi oluşturmak istiyoruz" Prof. Dr. Nezih Hekim, Türkiye'deki tüm hastaların tedavi masraflarını karşılamasının mümkün olmadığını ancak 4-5 hasta için ödenecek parayla laboratuvar kurup, tüm Türkiye'ye hizmet etmemenin mümkün olduğunu anlattı. Bu konuda önlerindeki tek engelin teknolojik eksiklikler olmadığına dikkati çeken Hekim, şöyle konuştu: