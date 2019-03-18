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Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra kendisine de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı beklerken dün yaşamını yitiren Nazlı Çiçek Gezginer (21), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra kendisine de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı beklerken dün yaşamını yitiren Nazlı Çiçek Gezginer (21), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Buca ilçesi Şirinyer semtinde oturan emekli aşçı Ziya Gezginer (46) ile giyim firmasında çalışan Pınar Sedef Gezginer (45) çiftinin iki kızından küçüğü olan Nazlı Çiçek Gezginer, İzmir Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra çocukluğundan beri hayali olan pastacılığa başladı. Bir pastanede ikinci usta olarak çalışan Gezginer, geçen 13 Ocak'ta, kök hücre nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı için donör oldu. 21 Şubat'ta ise Nazlı Çiçek Gezginer kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastaneye kulak, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleri ile giden genç kız, doğum günü olan 27 Şubat'ta kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedaviye alınan Gezginer, ilik nakli olmayı beklerken dün yaşamını yitirdi.
Ölümü derin üzüntü yaratan Nazlı Çiçek Gezginer için bugün öğle Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Üç kişinin daha cenazesinin kaldırıldığı camideki törene; Nazlı Çiçek Gezginer'in acılı babası Ziya Gezginer, annesi Pınar Sedef Gezginer, ablası Müjdem Gezginer ile yakınları ve sevenleri katıldı. Gezginer'in tabutunun üzerine duvak serilip, çiçek konuldu.
Cenaze namazına kadar tabutun başından ayrılmayan baba Ziya, anne Pınar Sedef ve abla Müjdem Gezginer, gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalıştı. Nazlı Çiçek Gezginer'in yakınları ve arkadaşları da tabutun başına gelerek baba Ziya Gezginer'e sarılıp gözyaşı döktü. Abla Müjdem Gezginer'in "Ablam, ben şimdi ne yapacağım sensiz. Allah'ım bu ne büyük bir acı" diyerek kardeşinin tabutuna sarılıp, fotoğrafını okşaması yürükleri burktu.
Nazlı Çiçek Gezginer, kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'KIZIMIN RUHU İÇİN LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN'
Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan acılı baba Ziya Gezginer, "Kızımın ruhu için 5 lira dahi olsa LÖSEV'e bağış yapın. Bir tuğla da siz koyun. Duadan başka hiçbir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun. Zaten kendisi de donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, o da yaşadığımız gün. Bizim için hayat 17 Mart'ta bitti. Kızım için hayat 17 Mart'ta bitti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı

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