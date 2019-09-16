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Lösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Sedat Tok (11) için Almanya'da yüzde 100 uyumlu donör bulundu.

Lösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Sedat Tok (11) için Almanya'da yüzde 100 uyumlu donör bulundu. Daha önce de Almanya'dan bulunan tam uyumlu donörde bulaşıcı hastalık olduğu ortaya çıkınca ilik nakli ertelenen Sedat, nakil işlemlerinin başlatılması için hastaneye yatırıldı.
Aydın'da yaşayan Göksel (38) ve Hacer Tok (39) çifti, oğulları Sedat'ı, geçen yıl, eklem bölgelerinde şişlik ve aşırı kilo kaybı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi koyulan Sedat için ilik nakli arayışı başladı. Bu süreçte 3 çocuklu aile, Aydın'dan İzmir'e gidip, gelmeye başladı ve Ege Üniversitesi'nde lösemi tedavisi gören Sedat'a, babaannesi Selma Tok refakat etti. İlik nakli bekleyen Sedat'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu; ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil işlemi gerçekleştirilmedi. Bunun üzerine Sedat, hastaneden taburcu edildi. Umutlu bekleyişini sürdürmeye devam eden ailenin yüzü, birkaç gün önce aldığı sevindirici haberle yeniden güldü. Almanya'da Sedat için yüzde 100 uyumlu donör bulunduğunun bildirilmesi üzerine nakil işlemlerinin başlatılması için Sedat'ın, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı yapıldı.
Işın tedavisi ve 3- 4 günlük kemoterapinin ardından 23 Eylül'de nakil işleminin yapılacağını belirten baba Göksel Tok, "İnşallah ilik uyumlu olur. Henüz hastaneden çıkış tarihimiz belli değil. Artık çektiklerimizin sonuna geldik. Bizim çocuğumuz bu eziyet ve çilelerden kurtuluyor. Vücudu aldığı kemoterapilerden çok yorulmuştu. Kelimelere sığmayacak mutluluk yaşıyoruz. Umarım tüm nakil bekleyen hastalar bu mutluluğu yaşar" dedi.

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Lösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesiLösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesiLösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesiLösemili Sedat'a Almanya'dan uyumlu donör müjdesi

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