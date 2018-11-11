Lösemiyi yenip, anne olmak istiyor

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, iki hamileliğinde de düşük yapan, 5 yıllık evli Sevgi Aksoy'a (34) hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi koyuldu. 5 aydır tedavi gören Aksoy için Türkiye'de ve Dünya Kemik İliği Bankası'nda uygun ilik bulunamadı. İyileşmesi halinde hayalleri olduğunu belirten Aksoy, "İyileşirsem eşimle gerçekleştiremediğimiz balayına çıkmayı istiyorum. Karadeniz'i ve Ege'yi gezmek istiyorum. En büyük arzum da anne olmak" dedi. Ereğli'de oturan ve daha önce Ereğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan Sevgi Aksoy, vücudundaki ağrılar ile ağzında oluşan yaralar nedeniyle doktora gitti. Boyun fıtığı teşhisi koyulan Aksoy'un ağzındaki yaraların da psikolojik olduğu söylendi. Aksoy'un fıtık için kullandığı ilaçlar, ağrılarını dindirmedi. Ağzındaki yaralar antibiyotik ilaçlarıyla da geçmeyince Aksoy, 5 ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. 5 yıllık evli olan ve iki hamileliğinde de düşük yapıp, bebeklerini kaybeden Aksoy'dan yanında bulunan ablası, aynı hastanenin Kadın Doğum Polikliniği'nden düşük yapmasının nedenlerini araştırması için muayene olmasını istedi.

LÖSEMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Muayene ve tetkikler sonrası hematoloji servisine sevk edilen Sevgi Aksoy'un lösemi olduğu ortaya çıktı. Ardından tedavi altına alındı. 5 aydır tedavisi süren Aksoy'a, şu ana kadar Türkiye'den ve Dünya Kemik İliği Bankası'ndan uygun hücre bulunamadı. İLİK İÇİN HASTANE ODASINDAN BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI Sevgi Aksoy, uygun ilik bulunamayınca hem kendisine hem de tüm lösemi hastalarına ilik bağışlayabilecek kişileri bulabilmek için hastane odasında video hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı. Video, binlerce kişiye ulaşırken, yaklaşık 150 bin nüfuslu Ereğli ilçesinde 30 bin kişi bağışçı olmak için müracaatta bulundu. Bu kişilerin iliği Aksoy'a uymadı. 6 DOKTOR, LÖSEMİ OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ Sevgi Aksoy, ağzında çıkan yaralar nedeniyle 6 doktor tarafından muayene edildiğini ve hiçbirinin bunu teşhis edemediğini söyledi. Düşüklerin nedenini öğrenmek için tetkikler yaptırmasa belki de hala lösemi olduğunu bilemeyeceğini belirten Aksoy, ''6 ayrı doktora gittim, hiçbiri lösemiden şüphelenmedi. Ağzımdaki yaraların ve kendimi iyi hissetmememin psikolojik olduğunu söyleyen doktor bile oldu'' dedi.