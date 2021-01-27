Lotus Elise, Exige ve Evora 2021'de geliyor!

Yeni üretim yatırımı, Lotus’un Vision80 stratejisinin bir parçası olup, iki Lotus alt montaj tesisinin daha yüksek hacimleri desteklemek için Norwich şehrinde tek bir verimli merkezi operasyona taşınmasını da görecek. Hethel'in tesislerine yapılan 100 milyon £+ yatırıma eşlik etmek için Lotus, yaklaşık 250 yeni çalışan işe alacak. Bu, hissedarlar Geely ve Etika'nın şirketin mülkiyetini aldığı Eylül 2017'den bu yana Lotus'a katılan 670 çalışana ek olacak. Hem Lotus Cars hem de dünyaca ünlü mühendislik danışmanlığı Lotus Engineering için mühendislik ve üretim rolleri yeni işe alımlara ihtiyaç duyacak. Bu yıl sonunda Warwick'te Gelişmiş Teknoloji Merkezi'ni açan Lotus Engineering, yakında çıkacak performans arabaları ailesini tanıtmak için, 2021'de son üretim yılına giren Elise, Exige ve Evora'nın ardından gelecek yeni nesil ürünlere dair ipuçları veren bir görüntü yayınladı.

ÜÇ SPOR OTOMOBİL YOLDA!

Lotus Elise, 1995 yılında tanıtıldı. Ekstrüde edilmiş ve yapıştırılmış alüminyum, yüksek teknoloji kompozitler ve hafif bilgi birikimi öncü kullanımıyla düşük hacimli spor otomobil endüstrisinde devrim yarattı. Elise'de öncülük edilen teknolojiyi kullanan ve 2000 yılında piyasaya sürülen Exige, hızla "Yol İçin Yarış Arabası"nın özü haline geldi. Exige, bir Lotus'tan beklenen güvenlik ve ilericilikle dünyanın en zorlu pistlerini hızlı bir şekilde kucaklamayı başarırken, sürücüye yolda dahil edici ancak erişilebilir bir deneyim sunma konusunda nadir bir yetenek gösterdi.