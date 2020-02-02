Love Bombing: Bir narsistin gizli silahı!

Sizi sevgi sözcüklerine ve hediyelere boğan bir partneriniz var ve siz de kendinizi aşkın doruklarında hissediyor, daha önce hiç yaşamadığınız ‘en’leri yaşayarak, tutkunun zirvesini görüyorsunuz. Ancak size sırılsıklam aşık olduğunu düşündüğünüz bu kişinin sizi hapsettiği çemberin illüzyon olduğunu anlamanız biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde doğal olarak gerçeklik duygunuz kaybolup, onun eksiklerini ya da yanlışlarını göremez hale gelerek, çevreden gelen tavsiye ve eleştirileri de duymazdan gelebilirsiniz. Ancak size tavsiye…

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak nasizmle ilişkili olan love bombing hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı. Narsizmle bağlantılı olan bu durum, sizi birden dünyanın en değerli insanı gibi hissettirip, aniden değersiz biri haline büründürür. İstismara giren bu hal, ilerleyen durumlarda psikolojik şiddete de dönüşebilir. Günümüzde en büyük ayrılık nedenlerinden birine dönüşen love bombing, mutluluktan havalara uçarken, diğer gün birden çakılmaya sebebiyet verebilir.

Hayatınızdaki kişi sizi devamlı mesajlara boğuyor, hediye üstüne hediye alıyor, dünyanın en özel insanı gibi hissettirirken sizin dışınızda kalan herkesi değersiz olarak adlandırıyor, ne yaparsanız yapın, derseniz diyin onaylıyor, aşırı korumacı ve kıskanç davranıyorsa geçmiş olsun diyebiliriz.

Ya da en azından şüphe etmenizin vakti de gelmiş geçiyor denilebilir. Çünkü 'love bombing' tam da böyle bir durum. Hemen arkasından ne olduğunu anlamadan bitebilen bir ilişkiye hazır olmalısınız, en azından bunun gerçekleşmemesi için dikkatli olmanız gerekebilir.

KİM BUNLAR VE BUNU NEDEN YAPIYORLAR?

Elbette ki bu insanlar narsistler ve bu yüzden yapıyorlar. Sizin en tehlikeli duygunuz olan egonuza oynayarak adeta uyuşturucu etkisi yaratan bu kişiler aslında manipülasyon yapıyorlar. Size kendine bağımlı hale getiren bu tipler, sonrasında kendilerini geri çekerek istediklerini elde etmeyi hedeflerler.

Bunu fark ettiğinizde ayrılsanız da o istediğini almış olacak ya da devam etseniz de artık kontrol onda olacak. İpleri o eline aldığı için de narsistliğinin keyfini sürecektir. Bu insanlar, yani egonuzu göklere çıkarıp sizi dünyanın en özel insanı hissettirenler, aynı egoyla sizi terketmeyi de haklı göreceklerdir. Bunu unutmayın ve daima dikkatli olun...