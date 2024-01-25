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Love Island'da kameralar önünde ateşli anlara tepki! "Ciddi anlamda bir odaya ihtiyaçları var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 10:57 | Son Güncelleme:
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Love Island yarışmasında eski yarışmacılar villaya döndü ve program sık sık gündeme gelmeye başladı. Chris ve Arabella arasındaki ateşli anlar sonrası seyirciler tepki gösterdi.

Love Island'da kameralar önünde ateşli anlara tepki! "Ciddi anlamda bir odaya ihtiyaçları var"

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonuyla ilk günden gündem olmayı da başardı. All Star yarışmasında eski yarışmacılar sınır tanımıyor.

Love Island hayranları, Arabella Chi ve Chris Taylor'ın kameralar önünde ateşli anlar yaşaması sonrası iğrendiklerini ifade etti.

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Chris "Gerçekten zor bir geceydi. Biraz teselli etsen iyi olur" deyince Arabella "Seni teselli edeceğim bebeğim" deyince işler kızıştı.

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Chris yaşadıkları ateşli öpücüğü "seks öpücükleri" olarak tanımladı ve Arabella ondan ayağa kalkıp yanına yanaşmasını istedi. Bu anları evlerinde izleyen izleyiciler ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Bir seyirci "Chris ve Arabella'nın ciddi anlamda bir odaya ihtiyaçları var" derken bir başka seyirci "Bu oldukça çirkin" dedi.

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