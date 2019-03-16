HABER

LPG'li araçtan sızan gaz mahallede paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:13 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de bir otomobilden sızan gaz nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracın gaz sızıntısını kesti.

Olay saat 02.45 sularında Güngören Merkez Mahallesi Şükran Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde park halinde olan 77 AV 208 plakalı otomobilin gaz beyni diye tabir edilen yerden sızma meydana geldi.

Keskin bir koku hisseden vatandaşlar panik yaşadı. Daha sonra durumu polise bildirdi. Sokağa gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, gaz sızıntısı nedeniyle patlama riski nedeniyle itfaiyenin sevk edilmesini talep etti. Aracın başına gelen itfaiye ekipleri, incelemenin ardından gaz sızıntısının, gaz beyni diye tabir edilen yerden olduğunu tespit etti.

Ekipler, kısa süre tespit edilen bölmeden sızıntıyı kesti.

Keskin koku hissettiklerini belirten mahalleli, korktuklarını belirtti.

(İHA)

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Enkazdan iki gün sonra acı haber!Enkazdan iki gün sonra acı haber!
Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralıBağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LPG gaz paniği Güngören LPG'li Araç

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Ümit Karan tarih yazıyor!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki göçük faciasında iki işçinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Enkazdan iki gün sonra acı haber!

Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı

Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde deprem!

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.