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Lübnan Başbakanı Hariri, Dünya Bankası ve IMF'den destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri, Dünya Bankası ve IMF'den destek istedi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki ekonomik krizi Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüştü.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile telefonda görüştü.

Lübnan'ın yaşadığı ekonomik ve finansal zorlukların ele alındığı görüşmelerde Hariri, ülkesindeki ekonomik krizi aşacak acil bir kurtarma planı hazırlama ve bunu kurulacak yeni hükümete sunmaya bağlılıklarını dile getirdi.

Söz konusu kurtarma planını hazırlamak için Dünya Bankası ve IMF'den teknik destek talep eden Hariri, ayrıca ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçların ithalatı konusunda herhangi bir boşluk oluşmaması için Dünya Bankasının katkılarını beklediklerini ifade etti.

Lübnan'daki gösteriler üzerine 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kalan Başbakan Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı devlet liderlerine mektup yazarak ülkesi için yardım istemişti.

Hariri, gönderdiği mektuplarda bu ülkelerden Lübnan'a gıda ve ham madde ithalatı konusunda akreditasyon verilmesi talebinde bulunmuştu.

Başbakan Hariri'nin bu adımları, likidite sıkıntısı yaşanan Lübnan'da ithalat için uygun şartları sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolardan sonra 29 Ekim'de istifa eden Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası IMF Lübnan

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