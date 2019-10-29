HABER

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını sundu

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sundu.

Hariri, istifasını duyurduğu basın açıklamasının ardından başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle görevini bırakan Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunduktan sonra açıklama yapmadan Saray'dan ayrıldı.

Hariri'nin istifa mektubu daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

Mektubunda, ülkenin karşı karşıya kaldığı iç zorlukları göz önünde bulundurarak "olumlu bir şok" oluşturmak üzere bu adımı attığına işaret eden Hariri, "Zorluklara karşı güçlü iradeye sahip ve Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdim. Hükümetimin istifasını sunar, sizlere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Esenyurt'ta silahların ateşlenme anları kameradaEsenyurt'ta silahların ateşlenme anları kamerada
Yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdıYürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan teknokratlar hükümeti

En Çok Okunan Haberler

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.