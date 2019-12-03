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Lübnan Başbakanı Hariri: "Yeni hükümette yer almayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 23:24 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri: "Yeni hükümette yer almayacağım"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, kurulacak yeni hükümette yer almayacağını ve başbakanlık için iş adamı Semir el-Hatib'i desteklediğini açıkladı.

Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, "Semir el-Hatib'i destekliyorum. Yeni hükümette yer almayacağım." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Hariri sonrası kurulacak yeni hükümette başbakanlık için Hatib'in ismi geçiyor. Hariri'ye yakın iş adamı olarak bilinen Hatib, bazı işlerinde eski Başbakan Refik Hariri ile de ortaklık yapıyordu.

Hizbullah teknokrat bir hükümet yerine siyasiler ve uzmanlardan oluşan Hariri liderliğinde teknosiyasi bir hükümet kurulması çağrısında bulunurken, Hariri ise bu öneriyi kabul etmiyor.

- "Başarı için yerimizi başkasına bırakmaya hazırız"

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, kurulacak hükümetin başarısının, hükümette yer almalarından daha önemli olduğunu söyledi.

Basil, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı destekleyen Lübnan Güçlü Parlamento Bloku'nun toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Basil, "Eğer hükümetteki varlığımız kurtarma planının uygulanmasını engelleyecekse, başarı için yerimizi başkasına bırakmaya hazırız. Başbakanın görevlendirilmesi konusunda elimizdeki tek ölçümüz güvenlik, ekonomi, istikrarın sağlanmasıdır. Ülke her şeyden daha önemlidir." dedi.

Hükümetin siyasi arka plana sahip uzmanların yanı sıra halk hareketinden de şahısları içermesi gerektiğini ifade eden Basil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru olmayan suçlamalar karşısında çok sabrettik. Hükümetsiz bir sürecin sona ermesi ve hükümet çalışmalarının başlaması için suçlamalara göğüs gerdik. Cumhurbaşkanı da ülkenin meçhule sürüklenmemesi için sükunet ve hikmetle yetkilerini bu temel üzerine kullanacaktır."

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut hükümet Saad el-Hariri

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